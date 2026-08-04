El gesto desconocido que tuvo Luck Ra con La Joaqui antes de separarse Salió a la luz una demostración por parte del cantante cordobés a la referente del RKT poco tiempo antes del cierre de su noviazgo. Agregar C5N en









El buen gesto que tuvo el cantante cordobes con su expareja.

La Joaqui y Luck Ra le pusieron fin a su relación sentimental tras dos años de noviazgo. La confirmación del distanciamiento corrió por cuenta de la propia referente del movimiento RKT, quien se encargó de precisar que fue el músico cordobés quien tomó la determinación de emprender un camino en soledad, poniendo punto final al proyecto de pareja que compartían.

En medio de los crecientes rumores que vincularon al referente del cuarteto con Tuli Acosta, su círculo más cercano y fanáticos reflotaron en las redes sociales el último obsequio que el joven le entregó a Joaquina. El detalle incluyó un peluche de Stitch acompañado por rosas blancas y azules, una muestra de afecto que generó un fuerte revuelo en el ámbito digital al quedar expuesta la cercanía temporal entre el presente del obsequio y la ruptura.

El episodio cobró mayor trascendencia a raíz de un contenido grabado por el propio artista antes de la decisión. “Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial”, había expresado el cantante junto a la secuencia difundida en TikTok, material que las seguidoras de la artista volvieron a viralizar en las últimas horas para cuestionar la actitud sostenida por el cordobés en el tramo final del vínculo.

Las repercusiones no tardaron en multiplicarse en las plataformas, donde numerosos usuarios le recriminaron al cuartetero la falta de sinceridad con respecto a sus sentimientos. Las críticas apuntaron al desenlace precipitado del romance, remarcando que la ruptura formal se concretó en Madrid hace apenas tres semanas, poco tiempo después de haber compartido aquel gesto cariñoso en público.

Cómo se enteró La Joaqui que Luck Ra le fue infiel con Tuli Acosta En una nueva emisión de LAM, el panelista Pepe Ochoa expuso la escandalosa versión sobre el modo en que La Joaqui habría descubierto el presunto engaño de Luck Ra con Tuli Acosta. Según la información brindada al aire, la trama sumó a un intermediario clave dentro del entorno íntimo de las protagonistas: el peluquero que compartían ambas artistas, quien terminó convirtiéndose en la pieza determinante para que la noticia saliera a la luz.

De acuerdo con el relato presentado en el programa de espectáculos, Tuli Acosta le habría confesado a Alejo, su estilista de confianza, que mantenía un vínculo sentimental con el cantante cordobés. La información no quedó en el ámbito profesional, ya que el peinador decidió compartir la confidencia con Valentín, su por entonces pareja, quien también se desempeña en el rubro de la estética. A partir de la buena relación y cercanía que mantenía con La Joaqui, Valentín optó por revelarle a la cantante la situación que involucraba al cuartetero. Tras enterarse de la traición, la referente de la cumbia RKT decidió encarar directamente al peluquero Alejo para recriminarle y preguntarle por qué le había ocultado semejante información sobre el amor entre el músico y la bailarina. El destape del triángulo amoroso desencadenó un colapso en cadena dentro del círculo de los involucrados. Ochoa detalló que el episodio provocó el quiebre definitivo de la pareja de estilistas conformada por Alejo y Valentín, al tiempo que La Joaqui le puso punto final a su noviazgo con Luck Ra tras confirmarse la sospecha.