"No es la noticia que esperábamos": preocupación por la salud de una figura de Telefe

La salud de Denisse González , exparticipante de Gran Hermano y una de las figuras que surgieron del exitoso reality de Telefe, generó una fuerte preocupación entre sus seguidores luego de que la joven comunicara una inesperada desmejora en el cuadro clínico por el que permanece internada.

A través de sus redes sociales, la influencer confirmó que los últimos estudios no arrojaron el resultado esperado y que los médicos continúan monitoreando su evolución de manera permanente. La noticia rápidamente se viralizó y despertó una ola de mensajes de apoyo por parte de fanáticos y excompañeros del programa.

La ex "hermanita" reveló con total sinceridad que "hoy las plaquetas bajaron a 6000 (ayer estaban en 8000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo" , una frase que rápidamente se convirtió en el eje de la preocupación entre quienes siguen de cerca su recuperación.

En el mismo mensaje agregó que "esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza" , dejando en claro que el tratamiento continúa y que el proceso demandará tiempo. Estas declaraciones representan la actualización más reciente sobre su estado de salud, conocida hasta este miércoles 5 de agosto de 2026.

Lejos de enfocarse únicamente en la enfermedad, Denisse también decidió agradecer públicamente el enorme acompañamiento recibido durante su internación. En otra historia de Instagram mostró cartas, regalos y mensajes enviados por sus seguidores, acompañándolos con un emotivo texto: "No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así, lo hicieron" .

Además expresó que "en un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo", remarcando que el apoyo de la comunidad que construyó desde su paso por Gran Hermano se transformó en un sostén emocional fundamental durante estos días de incertidumbre.

Qué le pasó a Denisse González

La propia Denisse explicó días atrás que todo comenzó cuando acudió a realizarse estudios de rutina, instancia en la que los profesionales detectaron que presentaba un nivel extremadamente bajo de plaquetas. A raíz de ese hallazgo, los médicos resolvieron su internación inmediata para iniciar un tratamiento y avanzar con una batería de análisis destinados a determinar la causa del problema. Según contó, fueron jornadas de mucha incertidumbre, aunque destacó el trabajo del personal de salud que la acompaña desde el primer momento.

En una de sus primeras actualizaciones, la exintegrante de Gran Hermano había explicado: "Entré para hacerme estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa".

También confesó que "fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca", reflejando el impacto emocional que significó atravesar esta situación inesperada.

Con el objetivo de brindar claridad a sus seguidores, Denisse explicó además la gravedad del cuadro al revelar que una persona suele tener entre 110.000 y 450.000 plaquetas, mientras que ella llegó a registrar apenas 3.000, un valor considerado críticamente bajo.

Denisse González, ex participante de Gran Hermano. Captura Telefe

Luego informó que, tras los primeros días de tratamiento, había logrado ascender hasta 18.000, aunque aclaró que todavía se encontraba muy lejos de los niveles normales. Esa mejoría parcial había generado optimismo, aunque la actualización más reciente confirmó una nueva baja que obligó a continuar con la internación y el seguimiento permanente.

Finalmente, la influencer también aprovechó para explicar la importancia de las plaquetas y ayudar a sus seguidores a comprender el cuadro clínico. "Las plaquetas son las células que ayudan a que la sangre coagule y gracias a ellas, cuando nos cortamos o nos golpeamos, el sangrado se detiene", señaló.