7 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno habilitó el ingreso de tropas brasileñas al país en plena escalada diplomática con Lula da Silva

A través de un decreto, la administración de Javier Milei autorizó el ingreso de efectivos de la Marina brasileña para maniobras conjuntas en el Atlántico Sur y avaló el despliegue de tropas argentinas hacia Chile y Perú para participar de distintos entrenamientos internacionales.

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El Gobierno habilitó el ingreso de tropas brasileñas al país en plena escalada diplomática con Lula

El Gobierno habilitó el ingreso de tropas brasileñas al país en plena escalada diplomática con Lula

El Gobierno nacional autorizó el ingreso de efectivos de la Marina de Brasil para participar de ejercicios militares conjuntos con la Armada Argentina, una decisión que se conoció en medio del deterioro de la relación diplomática entre las administraciones de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro junto a Javier Milei.
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La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 717/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma también habilita el envío de efectivos y equipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas para participar de maniobras combinadas que se desarrollarán durante agosto, septiembre y octubre en Chile y Perú.

En el caso de Brasil, el decreto autoriza el ingreso de tropas y material militar entre el 10 y el 24 de agosto para el desarrollo del ejercicio Fraterno XXXIX, previsto desde el 13 de agosto en la Base Naval Puerto Belgrano, la Base Naval Mar del Plata y en aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina.

Se trata de una actividad que ambas armadas realizan de manera periódica desde 1978 con el propósito de fortalecer la coordinación operativa y el entrenamiento conjunto en operaciones navales, aeronavales y anfibias, además de unificar procedimientos de planificación y conducción.

Como parte del operativo, la Marina brasileña desplegará el submarino Humaitá, incorporado a su flota en 2024, que tendrá su primera misión internacional en aguas argentinas.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la continuidad de estos ejercicios contribuye a mantener la capacidad de las Fuerzas Armadas para actuar en operaciones combinadas y reafirma el compromiso del país con la cooperación regional y la seguridad internacional.

La autorización cobra especial relevancia porque se produce en medio de la crisis diplomática entre Buenos Aires y Brasilia, luego de los fuertes cruces entre Milei y Lula y de la reciente decisión del gobierno brasileño de reducir el nivel de su representación diplomática en la Argentina.

El Gobierno autorizó el envío de tropas a Chile y Perú

La norma también contempla la participación argentina en el ejercicio Viekaren XXVI, que se desarrollará entre el 24 y el 28 de agosto en inmediaciones de Puerto Williams, en Chile. El entrenamiento estará enfocado en operaciones de control del tránsito marítimo y misiones de búsqueda y rescate en el área del Canal Beagle.

Además, se autorizó el despliegue de efectivos argentinos hacia Perú entre el 14 de agosto y el 14 de octubre para intervenir en los ejercicios Siforex XIV y Unitas LXVII, previstos para septiembre en aguas peruanas y en el puerto del Callao. Mientras Siforex está orientado a prácticas antisubmarinas y antisuperficie, Unitas es considerado uno de los principales ejercicios navales multinacionales del continente.

El Ejecutivo justificó la utilización de un decreto para avanzar con estas autorizaciones al señalar que el proyecto de ley enviado al Congreso para habilitar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales aún no fue tratado, pese a la inminencia del inicio de las maniobras previstas en el calendario internacional.

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