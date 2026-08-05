Es una figura de la TV y el streaming, la invitaron a MasterChef y no aceptó: "No me animo, lloré"

Una sorprendente determinación de una de las estrellas más populares del entretenimiento generó una ola de repercusiones.

La influencer Nati Jota sorprendió al revelar que rechazó una propuesta para participar en la nueva edición de MasterChef Celebrity , uno de los realities gastronómicos más esperados de la televisión nacional. La periodista y conductora contó que la convocatoria la había entusiasmado en un primer momento, pero que al enfrentarse al desafío sintió una fuerte angustia que la llevó a tomar una decisión personal: abandonar la posibilidad de competir antes de ingresar oficialmente al programa.

La confesión ocurrió durante una entrevista en el programa conducido por Ángel de Brito , donde Nati Jota explicó con sinceridad cómo vivió internamente la propuesta. “ Me llamaron para algo, pero no me animo... para MasterChef Celebrity ”, relató la creadora de contenido, quien reconoció que inicialmente respondió de manera positiva porque quería salir de su zona conocida y asumir un nuevo desafío dentro del mundo del entretenimiento.

Sin embargo, el entusiasmo inicial comenzó a transformarse en inseguridad cuando empezó a pensar en la exigencia del certamen culinario. “ No me animo, lloré, te juro ”, afirmó, en Bondi Live, la figura del streaming, al explicar que sentía que muchos participantes llegaban con conocimientos previos de cocina o con una preparación mucho más avanzada.

“ Apenas me llamaron dije: ‘Dale, sí, tengo que ir, tengo que salir del lugar cómodo’ ”, contó, aunque luego admitió que una clase de cocina modificó su percepción y la llevó a dar un paso al costado.

La decisión de la influencer también estuvo atravesada por una reflexión sobre sus propios límites profesionales y emocionales. Después de su experiencia cubriendo el Mundial 2026 junto a la Selección argentina y de atravesar situaciones personales que la movilizaron, eligió priorizar su bienestar.

Nati Jota habló sobre la invitación a participar de la nueva edición de Masterchef Celebrity.

Cuándo comienza MasterChef y quiénes podrían participar

La próxima temporada de MasterChef Celebrity Argentina en Telefe continúa generando expectativa entre los seguidores de la televisión, mientras la producción avanza con la definición del elenco y los detalles del regreso del formato. Según trascendió, el ciclo volverá con Wanda Nara como conductora y con una nueva lista de celebridades convocadas para competir en las cocinas más famosas del país. Las grabaciones estarían previstas para comenzar durante septiembre, con una emisión posterior en pantalla de Telefe.

Entre los nombres que circularon como posibles participantes aparecen figuras vinculadas al espectáculo, las redes sociales, el deporte y el entretenimiento digital. La estrategia del programa apunta nuevamente a reunir perfiles diversos para atraer tanto al público tradicional de la TV abierta como a las nuevas audiencias del streaming. En ese contexto, el nombre de Nati Jota había aparecido entre las posibilidades, aunque finalmente la propia protagonista confirmó que decidió rechazar la invitación.

La relación de Nati Jota con MasterChef Celebrity no era nueva: en temporadas anteriores había participado desde otro lugar, como conductora del react oficial (o espacio de reacción oficial), analizando lo ocurrido en cada episodio y acompañando el contenido digital del reality. La nueva propuesta implicaba un cambio radical: dejar de observar la competencia desde afuera para enfrentarse directamente a los desafíos culinarios, las devoluciones del jurado y la presión del estudio.