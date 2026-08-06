Javier Milei firmó acuerdos comerciales con Daniel Noboa para reforzar la relación con Ecuador

El Presidente se reunió con su par ecuatoriano en Quito y buscó robustecer el vínculo entre ambas administraciones con una serie de acuerdos, en medio de la tensión diplomática con Brasil. Las actividades incluyeron la entrega de una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia. Del encuentro entre los mandatarios también formaron parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Luego viajará a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella.

El presidente Javier Milei se reunió en Quito con su par de Ecuador, Daniel Noboa , para fortalecer su liderazgo regional en medio del conflicto diplomático con Brasil y firmar una serie de acuerdos comerciales en el marco de la relación entre ambos países. Del encuentro también formaron parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno, mientras que previamente el mandatario argentino colocó una ofrenda floral en la Plaza Grande.

Milei viaja a Colombia para asistir a la asunción presidencial de De la Espriella

La visita de Milei a Ecuador estuvo marcada por una serie de firmas de acuerdos comerciales , que incluyen el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, el Acuerdo de Servicios Aéreos, el Tratado de Extradición, el Acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear, la Declaración Conjunta sobre Pesca INDNR y el Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa.

El anterior encuentro entre el líder libertario y Noboa había ocurrido en agosto de 2025 en la Casa Rosada. En aquel entonces, el Gobierno ecuatoriano detalló en un comunicado que "dialogaron sobre cooperación en seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional, combate a estructuras económicas, comercio, manejo adecuado de las finanzas públicas y apertura comercial".

La visita del Presidente se llevó adelante en medio de la tensión con Brasil, después de que el gobierno de Lula da Silva ordenara retirar al embajador Julio Bitelli y redujera al mínimo la relación diplomática al nivel de encargado de negocios por "las reiteradas agresiones de Milei".

El Presidente Javier Milei se reunió en Quito con el Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, durante su visita oficial al país. Participaron también la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/tsGold4XuI

Tras su visita a Ecuador, el mandatario partirá rumbo a Colombia para asistir a la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. Milei había felicitado al presidente electo después de su triunfo en el balotaje contra Iván Cepeda en Colombia y remarcó la situación de la región. "La mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", expresó en X.

Seis acuerdos bilaterales

Javier Milei y Daniel Noboa sellaron seis acuerdos bilaterales clave que abarcan extradición, ciberdefensa, comercio automotor, servicios aéreos, energía nuclear y lucha contra la pesca ilegal. El paquete busca reforzar la cooperación judicial, económica y de seguridad entre Argentina y Ecuador.

Extradición: marco jurídico para entregar personas requeridas por la justicia, clave contra el crimen organizado transnacional.

Ciberdefensa: intercambio de información, capacitación y creación de un grupo de trabajo conjunto para enfrentar amenazas digitales.

Sector automotor: nuevas condiciones de comercio de vehículos y autopartes, con preferencias arancelarias y reglas de origen.

Servicios aéreos: flexibilización operativa para ampliar rutas y mejorar la conectividad turística y comercial.

Energía nuclear: cooperación científica y formación de talento para usos pacíficos de la tecnología.

Pesca ilegal: declaración binacional para coordinar acciones y proteger recursos marinos.

La reunión entre los mandatarios latinoamericanos se realizó en el Palacio de Carondelet donde Milei llegó acompañado por la Secretaria de Presidencia y el canciller Pablo Quirno. Tras el acuerdo, Noboa agradeció el respaldo argentino al declarar a las bandas ecuatorianas como grupos terroristas, un gesto que fortalece su estrategia de seguridad. En paralelo, Ecuador reiteró su apoyo histórico a la posición argentina sobre las Islas Malvinas.

El impacto esperado de estos compromisos es que Argentina y Ecuador trabajen juntos para frenar al narcotráfico y el lavado de activos, darle más aire a la economía con reglas que faciliten el comercio y la producción, apostar a la ciencia y la tecnología con proyectos nucleares de uso pacífico y, además, cuidar el mar y sus recursos frente a la pesca ilegal. En definitiva, la idea es armar una alianza amplia que tenga impacto real en la seguridad, la economía y el medio ambiente de los dos países.

El Gobierno destacó el acuerdo con el sector automotriz

La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que detalló la alianza con automotrices: "El Presidente Javier Milei, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al Canciller, Pablo Quirno, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de toda la cadena de valor automotriz argentina tras la firma del Acuerdo Comercial en el Sector Automotor entre la Argentina y el Ecuador. Participaron ADEFA, AFAC, ACARA, Toyota Argentina, Peugeot Citroën Argentina, Ford Sudamérica y VW Group Argentina".

"El Acuerdo establece aranceles preferenciales de entre 0 % y 10 % para vehículos y arancel del 0 % para más de 140 posiciones arancelarias de autopartes, fortaleciendo el acceso de la producción argentina al mercado ecuatoriano. Las nuevas condiciones permitirán más que duplicar las exportaciones argentinas de vehículos a Ecuador, ampliar la cantidad de modelos exportados y consolidar el crecimiento de uno de los principales complejos industriales y exportadores del país", agregó en esta línea.

Javier Milei se reunió con automotrices. X (@OPRArgentina)

El Gobierno declaró como organización terrorista al grupo ecuatoriano Chone Killers

La administración libertaria anunció que declaró como organización terrorista a un grupo de Ecuador, mientras el presidente Javier Milei se encontraba en ese país: "La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado a la organización criminal ecuatoriana Chone Killers como organización terrorista. Los Chone Killers son una organización narcocriminal originada en Ecuador que surgió en 2020 tras escindirse de la banda Los Choneros".

En tal sentido, el Gobierno advirtió sobre el grupo: "Desde entonces, se han consolidado como una de las estructuras criminales más violentas de la región, dedicadas al narcotráfico internacional, la extorsión, el sicariato y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado transnacional. Asimismo, mantienen vínculos con carteles mexicanos para el tráfico de drogas y han perpetrado ataques contra civiles, fuerzas de seguridad y funcionarios públicos".

"En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia", remarcó en esta línea.

X (@OPRArgentina)

También expuso los alcances de la medida: "Su inscripción habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos".

"La decisión fue adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad Nacional, y se fundamenta en los informes de carácter reservado elaborados por las áreas competentes de ambos ministerios, los cuales acreditan que la organización representa una amenaza externa real o potencial para la seguridad nacional, con riesgo para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación", agregó en esta línea.

Por último, sostuvo la postura del jefe de Estado: "El Presidente Javier G. Milei reafirma el compromiso indeclinable del Gobierno Nacional con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, y sostiene la convicción de identificar y combatir sin ambigüedades a aquellas organizaciones que emplean la violencia, la intimidación y el terror como herramientas de acción. La República Argentina continuará utilizando todos los instrumentos legales e institucionales a su alcance para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos".