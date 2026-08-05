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"Ya no te hago falta": La Joaqui presentó su nueva canción, ¿con un palito para Luck Ra?

La artista lanzó una cumbia junto a Callejero Fino y la letra llamó la atención por sus similitudes con las declaraciones que hizo tras la separación.

La Joaqui en la grabación del video de Te vi

La Joaqui en la grabación del video de "Te vi", junto a Callejero Fino. 

Instagram: /lajoaqui

La Joaqui presentó Te vi, su nueva colaboración junto a Callejero Fino, una cumbia que habla sobre el desamor y los desencuentros en una relación. El lanzamiento llegó apenas una semana después de que se confirmara su separación de Luck Ra y varios versos despertaron especulaciones entre sus seguidores.

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Aunque la cantante no confirmó que el tema esté inspirado en el artista cordobés, la letra contiene frases que muchos relacionaron con el final de la relación. Una de las más comentadas dice: "Lindo, quedó claro que hablamos idiomas distintos. Me saqué el chaleco, pero ahora me blindo. Preferís la joda y yo prefería tus mimos".

El estribillo también profundiza en el desencanto de una historia de amor: "Hoy te vi y me di cuenta de que ya no te hago falta, me hacés sentir que soy yo quien está en falta". En las redes sociales, los usuarios no tardaron en vincular esos versos con la reciente ruptura de la pareja.

No es la primera vez que La Joaqui y Callejero Fino trabajan juntos. Ambos ya habían compartido proyectos musicales y volvieron a reunirse para una canción acompañada por un videoclip ambientado en un barrio, donde la música, los amigos y la vida cotidiana ocupan un lugar central.

Las sospechas crecieron porque, días atrás, la referente del RKT explicó públicamente que la separación se produjo por diferencias en el momento personal que atravesaban ambos. Incluso llegó a expresar que "nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto", una frase que guarda similitudes con uno de los pasajes de la nueva canción.

Pese a las interpretaciones, La Joaqui evitó hacer referencias al significado de la letra al momento de promocionar el lanzamiento. Desde sus redes sociales se limitó a invitar a sus seguidores a escuchar el tema, sin confirmar si está inspirado en su historia con Luck Ra.

La madre y la hermana de Tuli Acosta la defendieron tras las acusaciones por la separación

La polémica por la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra también alcanzó a Tuli Acosta, luego de que en redes sociales surgieran versiones que la señalaban como la tercera en discordia. La bailarina negó esas especulaciones y aseguró que el cantante cordobés es como un "hermano", aunque las críticas continuaron.

Frente a esa situación, su hermana Paula publicó un mensaje en Instagram para respaldarla. "Podrán usar la mentira, lo superficial, podrán inventar, podrán criticar, pero jamás van a robar lo real, lo esencial, la identidad, quien realmente sos", escribió junto a una foto familiar.

El posteo de la hermana de Tuli Acosta.

El posteo de la hermana de Tuli Acosta.

Tuli respondió con un mensaje de agradecimiento y poco después su madre, Patricia Pollano, también se sumó a la defensa. "La verdad duele mucho a nosotros como papás que le peguen tanto a un hijo y sentir impotencia. Elijo seguir creyendo que Dios pondrá las cosas en su lugar", expresó.

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