7 de agosto de 2026 Inicio
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Por las fuertes lluvias, hay más de 20.000 usuarios sin luz en el AMBA

Mientras rige la alerta naranja por tormentas en Buenos Aires y 10 provincias emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas más afectadas son Berazategui, Quilmes, Monte Grande, Caseros y Boedo.

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Más de 10.000 usuarios están sin luz en el AMBA.

Más de 10.000 usuarios están sin luz en el AMBA.

SMN

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas esta mañana provocaron cortes masivos en el suministro eléctrico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. De acuerdo con los datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hay más de 20.000 usuarios sin luz.

El mal tiempo interrumpió el servicio eléctrico en distintos puntos de Buenos Aires. 
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De acuerdo con el a las 9:00 se contabilizaban 21.005 usuarios sin servicio, y si bien con el correr de las horas el servicio amagó con reestablecerse de a poco, cerca del mediodía las cifras volvieron a dispararse.

El fenómeno meteorológico incluyó anegamiento de calles y ráfagas de viento. La situación coincide con las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene una alerta naranja por tormentas para Buenos Aires y otras diez provincias, sumada a una alerta amarilla por vientos fuertes para los próximos días.

Sin luz: las zonas más afectadas por el temporal

Las interrupciones en el suministro impactaron en las áreas de concesión de ambas distribuidoras eléctricas, tanto de Edesur como de Edenor. En la Zona Sur y Norte del Conurbano el corte de suministro se sintió con fuerza en Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Morón y Tigre.

En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las zonas afectadas fueron principalmente los barrios de Flores, Boedo y Liniers.

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