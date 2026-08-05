Murió un reconocido actor que brilló en División Palermo y Homo Argentum

La noticia fue confirmada este miércoles por la Asociación Argentina de Actores. Tenía una extensa trayectoria en teatro, televisión, cine, plataformas y publicidad.

Murió a los 60 años, un reconocido actor de la televisión y el cine argentino.

El actor Pablo Palacio murió este miércoles a los 60 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores . Nacido el 25 de agosto de 1965, desarrolló una extensa trayectoria artística que incluyó trabajos en teatro, cine, televisión, plataformas de streaming y publicidad, convirtiéndose en una cara habitual de numerosas producciones nacionales.

La entidad despidió al intérprete con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales. "Lamentamos el fallecimiento del actor Pablo Palacio. A lo largo de su trayectoria desarrolló una sostenida labor en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad. Acompañamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este difícil momento", expresaron desde la institución.

En televisión y plataformas participó en reconocidas ficciones, entre ellas, División Palermo, Cromañón, Nada, Monzón, Atrapa a un ladrón, Edha, El lobista, Jardín de bronce, Cartoneros, Señores papis y Las Estrellas. Su versatilidad le permitió formar parte de proyectos de distintos géneros a lo largo de los últimos años.

Lamentamos el fallecimiento del actor Pablo Palacio. A lo largo de su trayectoria desarrolló una sostenida labor en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad. Acompañamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este difícil momento. https://t.co/kdOoNkM5Cv pic.twitter.com/eqmhN6g3RR

Su recorrido cinematográfico también incluyó títulos destacados como Homo Argentum, El clan, El ciudadano ilustre, El Potro, lo mejor del amor, El sonido de los tulipanes, Al acecho, El cadáver insepulto, Elena sabe, La invitada, Goyo y Un paraíso para los malditos, además de varios cortometrajes.

Sobre los escenarios integró los elencos de las obras Remanente Sur, El viaje de Discepolito, Guarda abajo, La palabra del Señor, Maquillaje, El encargo, Roberto dijo y No tenés códigos. Además, trabajó en campañas publicitarias para distintas marcas nacionales e internacionales.

Tragedia en vivo: un periodista murió de un infarto en pleno estreno de su canal de streaming

La muerte de Pablo Palacio se conoció el mismo día en que otra noticia conmocionó al mundo de la comunicación. El periodista Pablo Víctor Balario, de 49 años, falleció tras sufrir un infarto mientras encabezaba la primera transmisión de su canal de streaming, Comadreja TV, en la localidad bonaerense de Sierra de la Ventana.

El comunicador se descompensó luego de una hora y media al aire, mientras conversaba con otros integrantes del programa. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, los médicos no lograron reanimarlo y confirmaron su fallecimiento.

A través de un emotivo comunicado, desde Comadreja TV expresaron: "No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este". Luego agregaron que el proyecto continuará como homenaje a su creador: "La mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que hicimos este camino".

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Su muerte provocó una profunda repercusión en Sierra de la Ventana, donde era una figura muy querida por su trabajo en medios locales y por su participación en distintas actividades culturales y comunitarias. Familiares, colegas y vecinos lo despidieron con mensajes cargados de dolor en las redes sociales.