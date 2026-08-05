El reclamo en vivo de una figura de El Trece que descolocó a un conductor famoso: "Me mandaste a..." Una inesperada escena al aire abrió un cruce cargado de ironía, inquietud y una situación insólita que dejó a todos mirando qué ocurría. Agregar C5N en









Una de las principales voces de la señal de aire volvió a dar la nota.

El actor y humorista Agustín “Soy Rada” Aristarán regresó a Otro día perdido, el ciclo de El Trece conducido por Mario Pergolini, y protagonizó uno de los momentos más comentados de la televisión argentina. El humorista volvió al estudio después de su participación en el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate, pero su reaparición quedó marcada por un inesperado reclamo en vivo contra el histórico conductor.

El episodio comenzó cuando Rada recordó una situación que, según relató con tono exagerado pero manteniendo el juego humorístico, ocurrió antes de volver al canal. “¿Vos lo permitiste? Ayer estoy en casa saliendo para el canal, con muchísimas ganas de volver después de la temporada de teatro”, explicó el artista frente a Pergolini. La anécdota tomó un giro inesperado cuando describió que al abrir la puerta se encontró con una escena insólita: “Abro la puerta, cinco perros”.

La frase que disparó las risas llegó cuando el humorista acusó al conductor de haberlo “castigado” simbólicamente por sus ausencias: “¡Me mandaste a los perros!”. En medio del intercambio, Rada aseguró que los animales incluso lo habían atacado: “Estaba en la guardia a la noche yo, Mario”. Pergolini intentó bajar la intensidad del relato y respondió con su habitual ironía: “No mandé... si hubieses visto el programa del día de ayer, eran dos perros que tuvimos en tu reemplazo. Te reemplazamos con dos perros”.

El cruce terminó transformándose en una escena característica de Otro día perdido, donde la frontera entre la realidad y el espectáculo vuelve a mezclarse. Ante la insistencia de Rada, que repetía “¡Pero me mordieron los perros!”, Pergolini intentó recuperar el ritmo del programa con un contundente “Vamos a hacer el programa, dejate de joder”.

Rada y Pergolini volvieron a tener un cruce al aire. Redes sociales Pache y Plumis, los reemplazantes de Rada Durante la ausencia de Soy Rada, el programa de Mario Pergolini encontró una inesperada alternativa televisiva: Pache y Plumis, los personajes del streaming Ta Bueno Che, ocuparon el lugar del humorista y llevaron su particular estilo al estudio de eltrece. La aparición de los perros títeres se convirtió en uno de los momentos virales del ciclo por su capacidad para romper la estructura tradicional de una entrevista y generar un clima de improvisación permanente.

La llegada de los personajes sorprendió incluso al propio Pergolini, quien expresó al aire: “No puedo creer que estoy hablando con dos perros en televisión”. La dupla mantuvo una interacción caótica con el conductor, llena de interrupciones y respuestas inesperadas, una característica central del formato que desarrollaron en Ta Bueno Che, donde combinan humor absurdo, actualidad y participación del público. Detrás de Pache y Plumis se encuentra un proyecto nacido desde el mundo digital y trasladado progresivamente hacia la pantalla tradicional. Los personajes fueron creados por Patricio Crom, músico y titiritero con experiencia en el universo del entretenimiento, y se consolidaron junto a Leandro “Chusko” Stazi, responsable de darle vida a Plumis. La propuesta logró construir una comunidad en redes sociales y demostrar cómo el streaming puede alimentar nuevos formatos dentro de la televisión abierta.