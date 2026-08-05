Es muy famosa, se separó después de 16 años y dejó una definición sobre el amor que llamó la atención

Tras una extensa historia compartida, la protagonista atraviesa un cambio inesperado y revela una mirada íntima sobre lo que siente en esta nueva etapa.

La actriz y bailarina Magui Bravi atraviesa una nueva etapa personal después de confirmar la separación de Octavio Cattaneo , el padre de su hijo Galileo , tras una historia de 16 años de relación marcada por diferentes momentos, idas y vueltas, crecimiento personal y la llegada de la maternidad. La actriz y bailarina habló por primera vez con profundidad sobre su presente sentimental y sorprendió al revelar cómo imagina su futuro en el terreno del amor.

La artista explicó que el final de la pareja no fue una decisión repentina, sino un proceso largo que llevó tiempo de aceptación y adaptación. Según contó, la separación comenzó a construirse durante un período extenso hasta llegar a una nueva dinámica familiar. “ Tomar esa decisión nos tomó un año entero ”, había revelado al hablar del desgaste emocional y de los cambios que atravesaron como pareja.

En diálogo con Pampita, Bravi recordó la importancia de la historia compartida con Cattaneo y destacó que, pese a la ruptura, mantienen un vínculo basado en el respeto y la crianza de su hijo. “ 16 años juntos es mucho tiempo. Por eso siempre que tuvimos como cositas, seguimos ”, expresó al analizar una relación que atravesó distintas etapas desde antes de su llegada al mundo de la fama.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su definición sobre el amor actual y la posibilidad de volver a formar una pareja. De hecho, la protagonista de esta historia también explicó que su prioridad emocional está puesta en su hijo y en reencontrarse consigo misma.

“ Hoy en día el amor más profundo que siento es por mi hijo. De hecho, nunca sentí un amor tan grande por ninguna de mis parejas ”, afirmó Magui, marcando una diferencia entre el amor de pareja y el vínculo maternal que transformó su vida.

Qué dijo Magui Bravi sobre la posibilidad de volver a enamorarse

La declaración de Magui Bravi sobre un posible nuevo amor fue una de las revelaciones más comentadas de su entrevista. La actriz no aseguró que haya cerrado definitivamente las puertas a una relación, pero dejó claro que después de una historia de tantos años necesita otro tipo de conexión.

La bailarina fue sincera al reconocer que hoy no puede imaginar fácilmente un nuevo enamoramiento: “No me imagino cómo es volver a enamorarme. Me tengo que fascinar”. La frase generó repercusión porque muestra una mirada diferente sobre la reconstrucción sentimental después de una relación tan extensa.

Aunque sorprendió con su sinceridad, Bravi también aclaró que no está negada al amor. “Me encantaría volver a enamorarme. Me encantaría, sí. A mí me gusta estar en pareja. Para mí la exclusividad es un privilegio. Me encanta”, confesó. De esta manera, la artista planteó una contradicción emocional propia de esta etapa: disfruta su independencia, pero también valora la construcción de un vínculo amoroso.

Magui Bravi es mamá de Galileo de 2 años.

La actriz describió este momento como una oportunidad para volver a encontrarse consigo misma después de muchos años compartiendo la vida con otra persona. “Está bueno volver a encontrarme con Magui. Ni la Magui mamá ni la Magui que estuvo en pareja toda la vida, sino volver a mí, sola”, reflexionó. Sus palabras reflejan un proceso de identidad personal luego de haber atravesado la maternidad y una separación significativa.

Además, Bravi habló del vínculo actual con Cattaneo y remarcó que, aunque ya no son pareja, continúan funcionando como equipo por el bienestar de Galileo. “Hoy en día siento que igual seguimos siendo equipo, en dos canchas diferentes”, explicó. La frase resume una nueva forma de relación basada en la crianza compartida y no en la convivencia sentimental.