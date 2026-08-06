7 de agosto de 2026 Inicio
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A la espera de Thiago Almada, cuántos millones invirtió River en este mercado de pases

El Millonario sumó ocho jugadores, luego de haber apartado a un grupo de futbolistas. En medio de una gran inversión, el conjunto de Eduardo Coudet cosechó cuatro derrotas consecutivas y enciende cada vez más el enojo del hincha.

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En lo que va del mercado de pases

En lo que va del mercado de pases, River lleva gastados u$s44,25 millones.

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El arranque del segundo semestre de River no refleja el gran movimiento y la millonaria inversión que hizo en este mercado de pases. Hasta el momento, la dirigencia concretó ocho refuerzos, pero el equipo de Eduardo “Chacho” Coudet cosechó la peor racha de años: cuatro derrotas seguidas.

Thiago Almada había confesado que su ídolo es Juan Román Riquelme y que antes que River, prefería jugar en Boca.
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A la espera que se termine de concretar la llegada de otro campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, Thiago Almada, sin dudas el mercado de pases de este 2026 será recordado no solo como uno de los de mayor jerarquía futbolística, sino también en términos económicos del resto del fútbol argentino.

Con la confirmación este martes de que Francisco Ortega como la octava incorporación en total el Millonario lleva más de u$s 44 millones invertidos en lo que va del mercado, siendo Ángel Correa por ahora el más caro y la nula inversión del campeón del mundo, Nicolás Otamendi.

Luego de la polémica de varios futbolistas de renombre que fueron apartados, se quedaron entrenando en el predio de Cantilo y terminaron con la polémica foto en un conteiner durante la pretemporada, los dirigentes finalmente sellaron la contratación Ángel Correa, Lucas Beltrán, Mauro Arambarri, Tobías Andrada, Francisco Ortega, Rafa Santos Borré, Giovanni González y Nicolás Otamendi, aunque este último llegó libre.

Uno por uno, la inversión de River en este mercado de pases

Uno de los primeros en llegar fue Mauro Arambarri: su pase costó u$s 7 millones en la compra al Getafe y llegó con los avales del scouting de la dirección deportiva de Pablo Longoria y el propio Chacho Coudet, quien lo había enfrentado varias veces en España.

También se logró la negociación de otro uruguayo, Giovanni González con una inversión de u$s 500 mil y un salario cuatro veces menor al del borrado Bustos. Posteriormente repatriaron a un jugador de club como Lucas Beltrán por el que se invirtió u$s 8,6 millones: llega a préstamo con un cargo de u$s 500 mil y una obligación de compra de u$s 6,7 millones por el 54% de la ficha a la Fiorentina; Rafael Santos Borré fue adquirido por u$s 2,5 millones y con un contrato bastante menor al que percibía en el Inter.

Después de varias idas y vueltas, Ángel Correa demandó una inversión grande para sacarlo de Tigres de 15 millones de dólares, sumando el pase de Tobías Andrada, desde Vélez, tiene algunas aristas: u$s 6 millones por el 66% de la ficha y una opción de compra de u$s 1,4 millones por otro 14%, que se transforma en obligación si participa de más del 65% de los partidos en los próximos 18 meses (de máxima, u$s 7,4M por el 80%). Además, habrá un bono de u$s 600 mil para el Fortín si el club gana la Libertadores con seis goles del volante desde octavos en adelante, participando en el 70% de esos encuentros.

Mientras que Francisco Ortega se convirtió en la octava incorporación tras un acuerdo con los griegos por el 100% del pase y pagará unos cinco millones de euros, por un contrato hasta diciembre de 2029. Mientras que el defensor campeón del mundo y capitán del equipo de Coudet fue el único que no requirió inversión a que llegó libre de Benfica.

Thiago Almada será el noveno refuerzo de River

Pese a la llegada de los ocho jugadores, hasta el momento, la jerarquía no se vio reflejada en el rendimiento del equipo ya que cosechó cinco derrotas consecutivas, algo que no se daba desde 1911, y enciende cada vez más el enojo del hincha.

En las últimas horas, el periodista Gastón Edul dio por confirmada la llega de Thiago Almada. “Resuelto: Thiago Almada es nuevo jugador de River. Priorizó a River por sobre Flamengo. Hay acuerdo con Atlético de Madrid”, aseguró en su cuenta de X. El traspaso será por 20 millones de euros por el 100%, récord total en la historia argentina.

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