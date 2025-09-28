Escandalosa separación de una ex-Gran Hermano: "Si la historia la cuenta caperucita..." Una de las participantes más queridas de las últimas ediciones del reality reveló los detalles de su ruptura amorosa y se armó una fuerte polémica viral.







Los ex-Gran Hermano﻿ suelen protagonizar polémicas en redes sociales. Capturas Telefe

Una exparticipante de Gran Hermano Argentina protagonizó una escandalosa separación que rápidamente se hizo viral en redes sociales, ya que hubo fuertes acusaciones de infidelidad en reiteradas ocasiones y apareció la respuesta de su expareja en un tono todavía más polémico.

A través de su cuenta personal de TikTok, Zoe Bogach se encargó de revelar los detalles de su polémica separación. "Sinceramente, lo que menos quería era que todo termine así. Aguanté hasta último segundo para que nada quede como está pasando ahora. Pero el detonante fue que esta piba me diga que este pibe le dijo que teníamos una relación abierta", comenzó por revelar.

Luego, la ex-Gran Hermano aseguró: "¡Él piensa que vamos a volver! Yo no pienso volver con una persona que me cagó ni en el siglo que viene". Con todo esto, dejó muy mal parado a su antiguo novio y la situación no hizo más que escalar con una velocidad feroz, ya que él buscó defenderse para cuidar su imagen pública.

Embed zoe contando que el detonante por el que cortó con el novio fue que él le decia a otras chicas que tenían relación abierta JJJ LO MATO pic.twitter.com/DKpkPKsr2C — aaron (@aarontsuarez) September 26, 2025

Al viralizarse este video en X, la propia expareja de Bogach utilizó su cuenta para responder a las acusaciones. "Hace un par de meses descubrí que ella me fue infiel, pero jamás tuve la necesidad de ventilar nada porque considero que los problemas de pareja se resuelven en pareja. Pero bueno el lobo siempre será el malo si la historia la cuenta caperucita", expresó Manuel Ibero en un posteo que superó las 6 millones de impresiones.