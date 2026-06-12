IR A
IR A

La decisión de Gran Hermano que generó preocupación en los participantes: no lo pueden creer

La casa enfrenta una de sus semanas más complicadas. Todo lo que hay que saber sobre el reality.

La escasez de alimentos ya era un problema concreto dentro del reality.

La escasez de alimentos ya era un problema concreto dentro del reality.

La semana 16 de Gran Hermano: Generación Dorada cerró con una noticia que cayó mal en la casa, ya que los participantes perdieron la prueba semanal del presupuesto y deberán afrontar los próximos días con solo el 50% del dinero habitual para las compras. La derrota en el desafío llegó justo cuando la escasez de alimentos ya era un problema concreto dentro del reality.

Se dieron los detalles de quienes estaban en el techo de la casa.
Te puede interesar:

Se supo la verdad: quiénes eran las personas que caminaban por el techo en la casa de Gran Hermano

El recorte implica una reorganización forzada de la convivencia. Con más de 20 personas compartiendo el espacio y un presupuesto a la mitad, la planificación de las compras y la distribución de los alimentos es un desafío cotidiano que impacta directamente en el ánimo y las dinámicas internas del grupo.

La noticia llegó después de un momento de alegría, en donde los participantes se enteraron durante la gala de que Fabio Agostini, el español que había tenido un paso destacado por la casa durante el intercambio internacional, se consagró ganador de La Casa de los Famosos. La gala también incluyó cruces entre jugadores. Franco Zunino protagonizó intercambios tensos con Cinzia Francischiello y Solange Abraham, en un clima que permitió ver cómo hay tensiones que se van acumulando a medida que el juego avanza hacia etapas decisivas.

GRAN HERMANO placa semana 16 gh.png-6a2b6d08486bb

Quiénes quedaron en la placa de nominados definitiva de Gran Hermano

Luego del cierre de las 24 horas de voto positivo, la placa pasó a ser negativa y quedó conformada por seis participantes: Yisela "Yipio" Pintos, Franco Zunino, Steffany "Campanita" Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro y Alejandra Majluf.

Santiago del Moro anunció en vivo quienes se salvaban de manera escalonada. La primera en respirar aliviada fue Solange Abraham, seguida por Andrea del Boca y Cinzia Francischiello. Con esas tres bajas, el grupo nominado quedó cerrado y el público del programa tendrá la tarea con su voto de decidir quién abandona la competencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La casa más famosa afrontará otra gala de eliminación con nombres pesados.
play

Así quedó la placa de nominados definitiva en Gran Hermano: los 6 participantes comprometidos

Sorpresa en Gran Hermano por una persona caminando por los techos.

Escándalo: una persona apareció por los techos de la casa de Gran Hermano y cortaron la transmisión

Un curioso robo alteró la convivencia dentro de la casa.

Acusaron a una participante de Gran Hermano por un insólito robo: "¡Qué asco!"

La situación se desencadenó a partir de la distribución de premios referidos a la selección argentina.

Escándalo en vivo: denunciaron a un participante de Gran Hermano por un comentario discriminatorio

Se separó Luz Tito.

Luz Tito se separó de su pareja tras tres años y la vincularon con Tato Algorta

La artista fue la responsable de una sanción colectiva.

Gran Hermano se cansó y sancionó a todos los participantes por culpa de Andrea del Boca: qué pasó

últimas noticias

Se dieron los detalles de quienes estaban en el techo de la casa.

Se supo la verdad: quiénes eran las personas que caminaban por el techo en la casa de Gran Hermano

Hace 8 minutos
play

La Justicia analiza inconsistencias en la declaración jurada de Adorni

Hace 27 minutos
play

Crece la presión en el Congreso para exigir la renuncia de Adorni 

Hace 51 minutos
Juanita Tinelli denunció a su expareja.

Dieron a conocer los peores datos del ex de Juanita Tinelli tras la grave denuncia

Hace 52 minutos
La escasez de alimentos ya era un problema concreto dentro del reality.

La decisión de Gran Hermano que generó preocupación en los participantes: no lo pueden creer

Hace 1 hora