La decisión de Gran Hermano que generó preocupación en los participantes: no lo pueden creer La casa enfrenta una de sus semanas más complicadas. Todo lo que hay que saber sobre el reality. Agregar C5N en









La escasez de alimentos ya era un problema concreto dentro del reality.

La semana 16 de Gran Hermano: Generación Dorada cerró con una noticia que cayó mal en la casa, ya que los participantes perdieron la prueba semanal del presupuesto y deberán afrontar los próximos días con solo el 50% del dinero habitual para las compras. La derrota en el desafío llegó justo cuando la escasez de alimentos ya era un problema concreto dentro del reality.

El recorte implica una reorganización forzada de la convivencia. Con más de 20 personas compartiendo el espacio y un presupuesto a la mitad, la planificación de las compras y la distribución de los alimentos es un desafío cotidiano que impacta directamente en el ánimo y las dinámicas internas del grupo.

La noticia llegó después de un momento de alegría, en donde los participantes se enteraron durante la gala de que Fabio Agostini, el español que había tenido un paso destacado por la casa durante el intercambio internacional, se consagró ganador de La Casa de los Famosos. La gala también incluyó cruces entre jugadores. Franco Zunino protagonizó intercambios tensos con Cinzia Francischiello y Solange Abraham, en un clima que permitió ver cómo hay tensiones que se van acumulando a medida que el juego avanza hacia etapas decisivas.

GRAN HERMANO placa semana 16 gh.png-6a2b6d08486bb Telefe Quiénes quedaron en la placa de nominados definitiva de Gran Hermano Luego del cierre de las 24 horas de voto positivo, la placa pasó a ser negativa y quedó conformada por seis participantes: Yisela "Yipio" Pintos, Franco Zunino, Steffany "Campanita" Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro y Alejandra Majluf.

Santiago del Moro anunció en vivo quienes se salvaban de manera escalonada. La primera en respirar aliviada fue Solange Abraham, seguida por Andrea del Boca y Cinzia Francischiello. Con esas tres bajas, el grupo nominado quedó cerrado y el público del programa tendrá la tarea con su voto de decidir quién abandona la competencia.