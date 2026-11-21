Fuerte tormenta en Rafaela: árboles caídos, granizo, serios destrozos y vecinos sin luz Según indicaron los habitantes de la localidad de Santa Fe, el temporal se desató alrededor de las 4.30. La terminal de micros fue una de las estructuras más afectadas, tras el desprendimiento de la cartelería y la mampostería general. Por Agregar C5N en









Rafaela fue uno de los puntos más sensibles del temporal. ADN 979

El violento temporal que azotó la zona central del país también golpeó fuerte en Rafaela, con ráfagas intensas, caída de granizo y 14 milímetros de lluvia en poco tiempo. El temporal provocó severos daños materiales, caída de árboles, complicaciones en el tránsito y cortes temporales en el suministro eléctrico.

El núcleo más intenso de la tormenta se desató alrededor de las 4:45 y se extendió por apenas cinco minutos, lapso suficiente para generar múltiples inconvenientes en distintos puntos de la localidad.

Uno de los puntos más golpeados fue la Terminal de Ómnibus de Rafaela, donde la fuerza del viento provocó el desprendimiento de una estructura de cartelería de gran tamaño instalada en la fachada del edificio, además de ocasionar daños en la mampostería cercana al acceso principal.

Las tormentas dejaron un saldo de serios destrozos en Rafaela. En el sector oeste de la ciudad también se reportaron serias consecuencias, con numerosos árboles caídos en las inmediaciones del hipermercado de la zona y ramas de gran porte dispersas sobre la calzada de la colectora de la ruta, lo que obligó a restringir momentáneamente la circulación vehicular.

Asimismo, el paso del temporal afectó la red eléctrica: la caída de gajos y el corte de cables dejaron sin servicio de energía a varios barrios rafaelinos. Desde primeras horas de la mañana, cuadrillas municipales y equipos de emergencia desplegaron operativos para despejar las calles, relevar las pérdidas materiales y restablecer los servicios básicos en las zonas perjudicadas.