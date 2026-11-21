Después de que Vélez le ganara a Belgrano en los penales y se convirtiera en el primer clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, así siguen los playoffs este fin de semana, con Argentinos e Independiente como el choque fuerte de este sábado.
La jornada comenzará temprano, a partir de las 15, cuando Defensa y Justicia enfrente a Barracas Central para definir al segundo clasificado a los cuartos de final. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el partido que comenzará a las 17 en La Paternal.
Por el lado del Bicho, el equipo de Nicolás Diez intentará dejar atrás la derrota 2-0 como local ante Huracán en la última jornada, resultado que cerró definitivamente sus chances en la tabla anual. Más allá de ese cierre adverso, Argentinos redondeó una destacada primera fase: sumó 31 puntos (9 triunfos, 4 empates y 3 derrotas) para finalizar como escolta en su grupo y tercero en la tabla general, logrando la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.
Independiente, en tanto, arriba con un panorama mucho más exigente y la meta de revertir su imagen en la etapa de eliminación directa. El equipo encabezado por Jadson Viera se clasificó séptimo en la Zona A con 23 puntos (6 victorias, 5 empates y 5 derrotas) luego de imponerse 2-1 sobre la hora ante Riestra con un tanto de Felipe Tempone. Tras concluir 14° en la tabla acumulada y quedar fuera de la zona de copas internacionales, el conjunto de Avellaneda apuesta todas sus fichas a avanzar en los playoffs.
- 15.00 Defensa y Justicia - Barracas Central (Árbitro: Pablo Echavarría - VAR: Bryan Ferreyra)
- 17.00 Argentinos - Independiente (Árbitro: Jorge Baliño - VAR: Fernando Echenique)
Domingo 22 de noviembre
- 16.00 Rosario Central - Gimnasia (Mza.) (Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Germán Delfino)
- 19.00 River - Lanús (Árbitro: Pablo Dovalo - VAR: Gastón Monson Brizuela)
- 22.00 Instituto - Huracán, en estadio Mario A. Kempes (Árbitro: Darío Herrera - VAR: Yamil Possi)
Lunes 23 de noviembre
- 17.00 Gimnasia (LP) - Newell's (Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Sebastián Habib)
Miércoles 25 de noviembre
- 21.00 Boca - Independiente Rivadavia (Árbitro: Luis Lobo Medina - VAR: José Carreras)
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