Continúan los octavos de final del Torneo Clausura 2026: Independiente visita a Argentinos en La Paternal Luego del triunfo de Vélez contra Belgrano en los penales, los playoffs continúan con el duelo entre el Bicho y el Rojo en La Paternal. Además, se enfrentan Defensa y Justicia y Barracas Central. Por Agregar C5N en









El plato fuerte de este sábado: el Bicho con el Rojo.

Después de que Vélez le ganara a Belgrano en los penales y se convirtiera en el primer clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, así siguen los playoffs este fin de semana, con Argentinos e Independiente como el choque fuerte de este sábado.

La jornada comenzará temprano, a partir de las 15, cuando Defensa y Justicia enfrente a Barracas Central para definir al segundo clasificado a los cuartos de final. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el partido que comenzará a las 17 en La Paternal.

Por el lado del Bicho, el equipo de Nicolás Diez intentará dejar atrás la derrota 2-0 como local ante Huracán en la última jornada, resultado que cerró definitivamente sus chances en la tabla anual. Más allá de ese cierre adverso, Argentinos redondeó una destacada primera fase: sumó 31 puntos (9 triunfos, 4 empates y 3 derrotas) para finalizar como escolta en su grupo y tercero en la tabla general, logrando la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.

Independiente, en tanto, arriba con un panorama mucho más exigente y la meta de revertir su imagen en la etapa de eliminación directa. El equipo encabezado por Jadson Viera se clasificó séptimo en la Zona A con 23 puntos (6 victorias, 5 empates y 5 derrotas) luego de imponerse 2-1 sobre la hora ante Riestra con un tanto de Felipe Tempone. Tras concluir 14° en la tabla acumulada y quedar fuera de la zona de copas internacionales, el conjunto de Avellaneda apuesta todas sus fichas a avanzar en los playoffs.

Así continúan los octavos de final del Torneo Clausura 2026 Sábado 21 de noviembre