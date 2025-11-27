27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cayó la "viuda negra" de Palermo: cómo operaba la banda que drogaba a sus víctimas

La Policía y la Justicia investigan el caso a partir de la denuncia de un hombre que fue adormecido y desvalijado por una joven en su domicilio.

Por

La mujer procedía a colocar un potente ansiolítico en las bebidas que consumía la víctima.

C5N

La denuncia de una víctima de una "viuda negra" terminó con la detención de una joven, que integraba una banda de delincuentes que drogaba a los hombres con el fin del robo y que operaba en Palermo, en la Ciudad.

¿Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad?. 
Te puede interesar:

Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad

La mujer, de 24 años, fue identificada como Naiara Darriba, quien engañaba a los hombres en encuentros que acordaba en la casa particular de ellos, y les ponía un potente ansiolítico en la bebida para dormirlos y despojarlos de sus objetos de valor.

En el programa De Una, en C5N, con la conducción de Rubén Suárez y Lucila Trujillo, el periodista de policiales Leo García remarcó que hubo toda una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Justicia para "conocer qué utilizaban para drogar a sus víctimas y ya se sigue la pista de con qué droga opera cada banda".

Además, se detuvo a parte de la banda, encabezada por la mujer, y se sigue investigando "todo un entramado detrás", según destacaron. El caso surgió cuando una hombre denunció que fue desvalijado después de citarlo en un conocido bar de Palermo".

Con la víctima adormecida e indefensa, el resto de la banda ingresaba o ella misma procedía a sustraer todos los elementos de valor del domicilio, incluyendo dinero, joyas y tecnología. La organización estaría relacionada con otros robos que se venían realizando en ese barrio porteño y otros puntos de la Ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pueblo cerca de Buenos Aires con mucha historia y tradición.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo repleto de historia y tradición

En estos espacios se mezclan historia, patios escondidos y cafés que permiten hacer una pausa.

Las 2 cafeterías de Buenos Aires que casi nadie conoce pero que son excelentes

Un pueblo bonaerense que sorprende por su calma y su historia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo que se volvió turístico por su extraño nombre

Quien cometa unn delito con una moto o un auto en la Ciudad se quedará sin registro.

La Ciudad le sacará la licencia de conducir a quien cometa delitos con motos o autos

Restaurantes en museos en la Ciudad de Buenos Aires. 

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que están en museos

Navarro ofrece tradición y naturaleza a pocos kilómetros de CABA.

Tiene una laguna natural, está cerca de Buenos Aires y es un pueblo donde se respira tradición gauchesca

Rating Cero

Carolina Aguirre es la guionista de Envidiosa y defiende el papel de Griselda Siciliani

La creadora de Envidiosa le respondió a la audiencia con un fuerte mensaje: qué dijo

Se rumorea que la reconocida actriz podría estar embarazada

¿Agranda la familia? Un video de Tom Holland y Zendaya desató rumores de embarazo

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos
play

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos: cuál es

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor
play

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Un éxito estadounidense de 2022 llegó a la gran N roja, Un vecino gruñón.
play

De qué se trata Un vecino gruñón, la película con Tom Hanks que es lo más visto de Netflix

play

Abel Pintos: "Me di cuenta de que estaba enamorado cuando acepté el hielo en el vino"

últimas noticias

Gustavo Costas sueña con dos campeones del mundo para reforzar a Racing de cara al 2026

Gustavo Costas sueña con dos campeones del mundo para reforzar a Racing de cara al 2026

Hace 12 minutos
Los mercados se movieron con signos de tranquilidad este jueves en medio de una menor liquidez producto del feriado en Estados Unidos.

El S&P Merval tuvo su tercer día consecutivo de suba

Hace 15 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este viernes 28 de noviembre

Hace 30 minutos
Carolina Aguirre es la guionista de Envidiosa y defiende el papel de Griselda Siciliani

La creadora de Envidiosa le respondió a la audiencia con un fuerte mensaje: qué dijo

Hace 30 minutos
El pasillo gate: Estudiantes le dio la espalda al Canalla.

La AFA sancionó a Verón y a los jugadores de Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

Hace 31 minutos