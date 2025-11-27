Cayó la "viuda negra" de Palermo: cómo operaba la banda que drogaba a sus víctimas La Policía y la Justicia investigan el caso a partir de la denuncia de un hombre que fue adormecido y desvalijado por una joven en su domicilio. Por + Seguir en







La mujer procedía a colocar un potente ansiolítico en las bebidas que consumía la víctima. C5N

La denuncia de una víctima de una "viuda negra" terminó con la detención de una joven, que integraba una banda de delincuentes que drogaba a los hombres con el fin del robo y que operaba en Palermo, en la Ciudad.

La mujer, de 24 años, fue identificada como Naiara Darriba, quien engañaba a los hombres en encuentros que acordaba en la casa particular de ellos, y les ponía un potente ansiolítico en la bebida para dormirlos y despojarlos de sus objetos de valor.

En el programa De Una, en C5N, con la conducción de Rubén Suárez y Lucila Trujillo, el periodista de policiales Leo García remarcó que hubo toda una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Justicia para "conocer qué utilizaban para drogar a sus víctimas y ya se sigue la pista de con qué droga opera cada banda".

Además, se detuvo a parte de la banda, encabezada por la mujer, y se sigue investigando "todo un entramado detrás", según destacaron. El caso surgió cuando una hombre denunció que fue desvalijado después de citarlo en un conocido bar de Palermo".

Con la víctima adormecida e indefensa, el resto de la banda ingresaba o ella misma procedía a sustraer todos los elementos de valor del domicilio, incluyendo dinero, joyas y tecnología. La organización estaría relacionada con otros robos que se venían realizando en ese barrio porteño y otros puntos de la Ciudad.