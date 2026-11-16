Alerta máxima por tormentas en Buenos Aires: se esperan fuertes lluvias para esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con lluvias, tormentas aisladas y cambios de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA . El período de mayor inestabilidad se espera para el martes 17 de noviembre y, hacia el final de la semana, se esperan nuevas precipitaciones previstas .

Según el pronóstico del SMN, el martes tendrá una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 26°C, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% durante la madrugada, la mañana y la tarde . Hacia la noche, la probabilidad descenderá al 0% .

Las condiciones meteorológicas podrían complicarse durante las primeras horas del martes, con tormentas aisladas y chaparrones en distintos sectores del área metropolitana. Los vientos oscilarán entre 7 y 22 kilómetros por hora , con cambios en su dirección a lo largo de la jornada.

Después del martes, el clima en Buenos Aires presentará una mejora durante el miércoles 18 y el jueves 19, sin precipitaciones previstas . La inestabilidad podría regresar el viernes 20 de noviembre, especialmente durante la primera mitad del día.

Este lunes 16 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una jornada sin lluvias, con 20°C de mínima y 27°C de máxima . La probabilidad de precipitaciones será del 0%, mientras que los vientos soplarán entre 7 y 22 km/h .

El martes 17 será el día con mayor probabilidad de lluvias de la semana. El SMN prevé 19°C de mínima y 26°C de máxima, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, chaparrones por la tarde y una mejora hacia la noche.

Para el miércoles 18 de noviembre, el pronóstico indica 18°C de mínima y 28°C de máxima, con cielo parcialmente a mayormente nublado y 0% de probabilidad de precipitaciones. Los vientos se mantendrán entre 13 y 22 km/h, predominando desde el sudoeste.

El jueves 19 continuará el tiempo estable, con 17°C de mínima y 27°C de máxima. No se esperan lluvias durante la jornada, mientras que el viento tendrá velocidades de entre 7 y 22 km/h, según el período del día.

Finalmente, el viernes 20 de noviembre podrían regresar los chaparrones, con una probabilidad de entre el 10% y el 40% durante la primera mitad del día. La temperatura oscilará entre 17°C y 25°C, con una mejora prevista para la tarde y la noche.