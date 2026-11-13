13 de noviembre de 2026 Inicio
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Juicio a Pity Álvarez: sus abogados alegaron legítima defensa y pidieron la absolución

El Tribunal Oral N°29 definirá el próximo viernes la situación del músico, cuya defensa solicitó la absolución o una pena menor por exceso en la legítima defensa.

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Los letrados del músico solicitaron la nulidad del proceso o una pena menor con prisión domiciliaria.

Los letrados del músico solicitaron la nulidad del proceso o una pena menor con prisión domiciliaria.

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La defensa de Cristian "Pity" Álvarez solicitó la absolución del cantante, acusado por el crimen de Cristian Maximiliano "El Gringo" Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

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Los abogados defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, pidieron subsidiariamente que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados sea condenado por el delito de homicidio agravado por exceso en legítima defensa, porque la víctima lo privó de su libertad.

Álvarez no concurrió al Tribunal Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco participó mediante una videoconferencia desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar. Los defensores del artista pidieron la nulidad del debate por los "vicios procesales" y el cumplimiento de una sentencia bajo la calificación legal peticionada con arresto domiciliario y salidas laborales.

La acusación contra Álvarez es por el delito de homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego, de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz, un crimen ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en el barrio de Villa Lugano.

Cristian "Pity" Álvarez en el ingreso a una audiencia, en el marco de la causa por homicidio.

Cristian "Pity" Álvarez en el ingreso a una audiencia, en el marco de la causa por homicidio.

Cómo sigue el juicio a Pity Álvarez

La jornada número 20 del juicio, este viernes, continuó después de que la Fiscalía solicitara una condena de 18 años y seis meses de prisión. Por su parte, la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, solicitó 11 años y dos meses de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Pidió que, en caso de un fallo condenatorio, el músico cumpla la sentencia bajo arresto domiciliario y con salidas laborales.

Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, tienen previsto dar a conocer el veredicto el viernes de la semana próxima.

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