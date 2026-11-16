IR A
IR A

Se ponen a la venta las entradas para Maluma en Argentina 2027: cuánto salen

El cantante colombiano se presentará en Buenos Aires en medio de su nueva gira mundial, “Loco X Volver World Tour”. Tocará el próximos 19 y 20 de febrero.

Maluma se presentará en el Movitar Arena en febrero de 2027 en Argentina.

Maluma se presentará en el Movitar Arena en febrero de 2027 en Argentina.

Instagram

Maluma regresará a la Argentina el año próximo para hacer dos presentaciones en Buenos Aires, luego de una larga pausa en los escenarios para dedicarle tiempo a su familia. Este lunes se pusieron a la venta las entradas: ¿cuánto salen?

Alex Caniggia se metió en la pelea de Wanda Nara y la China Suárez.
Te puede interesar:

Alex Caniggia fulminó a Wanda Nara en redes por su pelea con la China Suárez: "Dignidad, la que nunca tuviste"

Recientemente, la estrella de la música latina confirmó que se presentará el 19 y 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de su nueva gira mundial, Loco X Volver World Tour, inspirada en su último proyecto discográfico. El inicio de la misma está programada para el próximo 5 de febrero en Bogotá y tiene previsto recorrer 60 destinos repartidos entre América Latina, Norteamérica, Europa y África.

El concepto central de su último disco, lanzado en mayo de 2026, reconecta con los afectos y volver a casa, temáticas que atraviesan esta nueva etapa de su carrera artística. De hecho, la revelación del tour estuvo precedida por una ingeniosa campaña de intriga que incluyó la aparición de típicos carritos ambulantes colombianos en ciudades como Buenos Aires, Madrid, Nueva York y Ciudad de México.

“Loco X Volver nace de esas ganas inmensas de regresar a donde todo comenzó”, expresó el cantante sobre este nuevo proyecto, y destacó que la gira es su forma personal de agradecerles a los fanáticos, asegurando que sin importar a dónde lo lleve la fama, su verdadero hogar está donde se encuentra su público.

maluma

maluma

Maluma regresa a Argentina en 2027: cuánto salen las entradas

Tras el anuncio de su regreso a los escenarios y desembarco en Argentina, se pusieron a la venta las entradas para el próximo 19 y 20 de febrero en el Movistar Arena.

Según se detalló, los tickets ya están disponibles a través de la página web oficial del estadio ubicado en Villa Crespo. El expendio comenzó con una preventa exclusiva para clientes de tarjetas de crédito Visa Macro, quienes cuentan con el beneficio de abonar en hasta nueve cuotas sin interés por un plazo de 48 horas o hasta agotar el cupo disponible.

El monto varía según el sector elegido y la disponibilidad, pero los precios van desde los $80.000 (sin el cargo de servicio) la Platea Alta 2 hasta los $250.000 (sin cargo de servicio), el campo parado VIP. Las compras permiten adquirir hasta cuatro entradas por transacción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La pareja se conoció en 2015 y contrajo matrimonio en 2017.

La esposa de Dani Alves confirmó que se separó del exfutbolista por su nueva vida como predicador evangélico

Christian Bale caracterizado como Al Davis en Madden, la película que protagoniza junto a Nicolas Cage y que se estrenará en Prime Video.
play

Nueva película y otro cambio: así fue la impactante transformación de Christian Bale

Karl Urban mostró su preparación física para interpretar a Johnny Cage en Mortal Kombat II y mantenerse en forma a sus 54 años.

En forma a sus 54 años: así fue la sorprendente transformación de Karl Urban

Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.

Se supo quién sería el jurado "bajo siete llaves" que reemplazaría a Damián Betular en MasterChef

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

últimas noticias

Los ADRs y el Merval trepan empujados por los bancos mientras el riesgo país cotiza a 674 puntos.

El riesgo país no cede y comenzó la semana al alza: volvió a quebrar la barrera de los 850 puntos

Hace 13 minutos
Lionel Scaloni confirmó a Dibu Martínez titular contra Costa Rica.

Scaloni confirmó la vuelta de un titular en la Selección contra Costa Rica y anticipó más cambios

Hace 13 minutos
El Cabezón volvió a ser protagonista tras una última confesión dada a conocer.

Marcelo Tinelli contó cuál fue el momento más difícil que vivió hace muy poco: "No se lo deseo a nadie"

Hace 27 minutos
El informe arbitral se refiere al partido entre Deportivo Madryn y Maipú.

"Quedate en el suelo": el informe del árbitro tras el escándalo entre Deportivo Madryn y Maipú

Hace 33 minutos
El papa León XIV culmina su visita en Latinoamérica. 

León XIV se despidió de Sudamérica con una multitudinaria misa en Lima: "Mi viaje termina, pero la misión continúa"

Hace 35 minutos