Se ponen a la venta las entradas para Maluma en Argentina 2027: cuánto salen El cantante colombiano se presentará en Buenos Aires en medio de su nueva gira mundial, “Loco X Volver World Tour”. Tocará el próximos 19 y 20 de febrero. Agregar C5N en









Maluma se presentará en el Movitar Arena en febrero de 2027 en Argentina. Instagram

Maluma regresará a la Argentina el año próximo para hacer dos presentaciones en Buenos Aires, luego de una larga pausa en los escenarios para dedicarle tiempo a su familia. Este lunes se pusieron a la venta las entradas: ¿cuánto salen?

Recientemente, la estrella de la música latina confirmó que se presentará el 19 y 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de su nueva gira mundial, Loco X Volver World Tour, inspirada en su último proyecto discográfico. El inicio de la misma está programada para el próximo 5 de febrero en Bogotá y tiene previsto recorrer 60 destinos repartidos entre América Latina, Norteamérica, Europa y África.

El concepto central de su último disco, lanzado en mayo de 2026, reconecta con los afectos y volver a casa, temáticas que atraviesan esta nueva etapa de su carrera artística. De hecho, la revelación del tour estuvo precedida por una ingeniosa campaña de intriga que incluyó la aparición de típicos carritos ambulantes colombianos en ciudades como Buenos Aires, Madrid, Nueva York y Ciudad de México.

“Loco X Volver nace de esas ganas inmensas de regresar a donde todo comenzó”, expresó el cantante sobre este nuevo proyecto, y destacó que la gira es su forma personal de agradecerles a los fanáticos, asegurando que sin importar a dónde lo lleve la fama, su verdadero hogar está donde se encuentra su público.

maluma Redes sociales Maluma regresa a Argentina en 2027: cuánto salen las entradas Tras el anuncio de su regreso a los escenarios y desembarco en Argentina, se pusieron a la venta las entradas para el próximo 19 y 20 de febrero en el Movistar Arena.

Según se detalló, los tickets ya están disponibles a través de la página web oficial del estadio ubicado en Villa Crespo. El expendio comenzó con una preventa exclusiva para clientes de tarjetas de crédito Visa Macro, quienes cuentan con el beneficio de abonar en hasta nueve cuotas sin interés por un plazo de 48 horas o hasta agotar el cupo disponible. El monto varía según el sector elegido y la disponibilidad, pero los precios van desde los $80.000 (sin el cargo de servicio) la Platea Alta 2 hasta los $250.000 (sin cargo de servicio), el campo parado VIP. Las compras permiten adquirir hasta cuatro entradas por transacción.