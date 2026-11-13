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La impresionante transformación de La Joaqui: el cambio de look que dejó atónito a Tiago PZK

La cantante mostró su nueva imagen y recibió el elogio de su pareja tras la conflictiva separación con Luck Ra.

Apostó por un corte bob

Apostó por un corte bob, que acompañó con una vincha.

Redes sociales

La Joaqui sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de imagen. La cantante de RKT compartió en su cuenta de Instagram una sesión de fotos en bikini en la que mostró su nuevo look. Dejó atrás su largo pelo y apostó por un corte bob, que acompañó con una vincha.

Un reconocido periodista habló sobre una supuesta interna familiar del artista.
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Las imágenes se llenaron de likes y de comentarios que elogiaron su nueva apariencia, aunque una reacción se destacó entre todas, la de su pareja, Tiago PZK. El músico dejó en claro su sorpresa y le sumó un comentario que llamó la atención. Es así que escribió "Diosssss", junto a varios emojis de caritas enamoradas.

Al igual que Lali Espósito días atrás, la artista se animó a un cambio de estilo y se inclinó por el pelo corto. Todo ocurrió lejos de las reacciones a las indirectas de Luck Ra, ya que ella eligió mostrarse sin responder a nada.

A lo largo de su carrera, La Joaqui se caracterizó por renovar constantemente su imagen. Pasó por el rojo intenso, el naranja, el rubio y el negro, además de lucir trenzas y flequillo en distintas ocasiones. Esta vez dio un paso más radical y se mostró por primera vez con el pelo corto.

La publicación de Luck Ra que fue interpretado como una indirecta a La Joaqui

Luck Ra hizo una curiosa publicación en sus historias de Instagram y varios seguidores la tomaron como una indirecta hacia La Joaqui, que ya rehízo su vida con Tiago PZK. "Aunque ya no estés aquí, me duele saber que ahora duermes con él", disparó el artista, y sembró misterio. Sin embargo, todo podría tratarse de una campaña para promocionar su próximo hit, del que aún no se conocen detalles.

La última canción que dio que hablar fue "El que se la queda pierde", junto con Khea. Con ese lanzamiento recibió críticas fulminantes, ya que muchos usuarios creyeron que se trató de un descargo por su separación.

En medio de la incertidumbre, el cantante continúa en MasterChef Celebrity (Telefe) y planifica su agenda de shows para el verano. Joaquina, por otra parte, viene de presentarse en Chacarita, donde subió a su pareja al escenario para dedicarle un baile hot.

Semanas atrás, ella habló de la separación en redes y contó que, pese a la desilusión, elige amar. Por eso se animó a vivir una historia con Tiago PZK. "Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo", remarcó. Tras ese descargo se viralizó su explicación en TikTok sobre cómo se "desenamoró tan rápido". "En realidad no fue de un día para el otro. Fueron dos meses, cinco mentiras, cuatro faltas de respeto públicas. Pero supongo que el 'un día para el otro' le queda más cómodo a la narrativa", comentó, sin dar detalles.

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