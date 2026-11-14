14 de noviembre de 2026 Inicio
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El blooper del año en el Ascenso: el arquero de Comunicaciones metió la pelota en su propio arco al sacar con la mano

En el inicio de los cuartos de final del Reducido ante Arsenal, Ezequiel Bacher protagonizó un error insólito que se volvió viral en redes sociales y le dio la ventaja al conjunto de Sarandí, quien se quedó con la victoria por 3-1 en el encuentro de ida.

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El Cartero de Agronomía ya había vivido el mismo blooper de un arquero en 2015.

El Cartero de Agronomía ya había vivido el mismo blooper de un arquero en 2015.

Prensa Comunicaciones

Un hecho insólito sacudió el arranque de la etapa decisiva del ascenso argentino. En el encuentro de ida por los cuartos de final del Reducido de la Primera B entre Comunicaciones y Arsenal de Sarandí, el arquero del Cartero protagonizó una jugada desafortunada que enseguida fue viral en las plataformas digitales en el inicio de la eliminatoria por el segundo ascenso.

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Iban apenas tres minutos de juego en el estadio Alfredo Ramos de Agronomía, bajo el arbitraje de Wenceslao Meneses, cuando la acción inesperada tomó por sorpresa a todos en la cancha. El arquero de Comunicaciones, Ezequiel Bacher, dominó la pelota dentro del área con normalidad y sin presión directa por parte de los delanteros rivales. Sin embargo, al intentar realizar un saque con las manos para poner el balón en juego, cometió un fallo desastroso y terminó introduciendo la pelota en su propio arco.

La jugada generó un clima de incredulidad absoluta tanto en las tribunas como en el campo de juego. Incluso los propios futbolistas de Arsenal tardaron varios segundos en reaccionar y comprender lo sucedido antes de festejar el gol que les daba la ventaja. La jugada fue catalogada de inmediato en las redes sociales como el blooper del año en el fútbol argentino.

El desafortunado tanto significó un fuerte impacto anímico para el equipo de Agronomía en una instancia trascendental de la temporada. Comunicaciones, dirigido por Agustín Castiglione, había accedido al Reducido de forma ajustada tras finalizar en la novena colocación de la tabla general. Además, para este choque de ida, Comu debió salir a jugar sin su máximo goleador, Jeremías Heidenreich, descartado por un esguince en el tobillo derecho luego de aportar 16 tantos en el certamen.

Por su parte, Arsenal encaró el cruce tras culminar en el segundo puesto del torneo regular, posición que le otorga la ventaja de cerrar la llave en condición de local en Sarandí. Con las imágenes del error acumulando miles de reproducciones en internet, el equipo de Sarandí sacó provecho del tempranero e impensado blooper para quedar bien parado de cara a la revancha.

Un blooper que no es novedad en Comunicaciones

El 8 de julio de 2015, en el estadio Alfredo Ramos de Agronomía, ocurrió un hecho prácticamente calcado que dio la vuelta al mundo. Apenas se jugaban 5 minutos del primer tiempo cuando el entonces arquero de Comunicaciones, Rodrigo Cervetti, dominó la pelota dentro del área sin ninguna presión rival y, al intentar realizar un saque rápido con la mano hacia un compañero, impulsó defectuosamente el balón e introdujo la pelota en su propio arco.

Aquel insólito gol en contra abrió la cuenta para Atlanta, que terminó imponiéndose por una categórica goleada de 5 a 0 en esa jornada de la Primera B Metropolitana con una jugada que se repetiría 11 años después.

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