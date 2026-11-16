La UCA cuestionó la baja de la pobreza y advirtió que alcanzaría el 42,4% si el Indec actualiza la forma de medirla

Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina calcularon dos escenarios alternativos con la Canasta Básica elaborada según una estructura de consumo de 2018 en vez de 2005 y ambos se ubicaron por sobre la cifra oficial.

El sociólogo Alejo Giannecchini y el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia , calcularon dos escenarios alternativos a cómo el Indec mide la pobreza actualizando la Canasta Básica a una estructura de consumo de 2018 y el registro de los ingresos. En ambos, la cifra de la pobreza superó a la oficial.

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Según los cálculos realizados por los investigadores con el procedimiento oficial que usa el Gobierno, la pobreza pasó del 41,3% en el segundo trimestre de 2023 al 34,4% en igual período de 2026 . Sin embargo, al combinar una corrección de ingresos con la actualización de las canastas, el primer escenario alternativo mostró una variación del 37,7% al 37,5% , mientras que el segundo registró un incremento del 40,8% al 42,4% .

Para septiembre de este año, la Canasta Básica Total de un hogar tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires alcanzaba $1.632.505 según el procedimiento oficial, frente a $1.911.876 en la primera alternativa y $2.073.930 en la segunda . Esta variación representa umbrales de pobreza un 17% y un 27% superiores, respectivamente.

Si bien el cálculo realizado desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA no permite establecer una única tasa verdadera, sí ponen en discusión la interpretación de una mejora sustancial respecto de 2023. En el peor de los casos, habría aumentado 1,1 puntos porcentuales en tres años. En el peor, habría descendido solo 3,8 puntos porcentuales en el mismo periodo .

En el informe, titulado Pobreza oficial y mediciones alternativas en la Argentina (2018-2026), se reconoce que la pobreza disminuyó desde el pico de 52,9% del primer semestre de 2024 , pero destacó que la magnitud de esa recuperación cambia según la metodología utilizada .

Entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, la medición oficial registró una reducción de 16,6 puntos porcentuales, al pasar del 51% al 34,4%. En cambio, las alternativas que combinan ajustes de ingresos y canastas mostraron descensos de 10 puntos y 8,6 puntos, respectivamente.

Cómo calcularon los escenarios alternativos desde la UCA

La metodología oficial hace uso de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el registro de ingresos y toma de referencia la línea de pobreza que marca la Canasta Básica Total para determinar cuánto varía la pobreza semestre a semestre. Por lo tanto, los investigadores tomaron estas dos variables y las actualizaron.

Por un lado, el informe detectó una mejora inusual en la captación relativa de ingresos desde fines de 2023, que se aceleró durante 2024 y continuó, aunque a menor ritmo, durante 2025. Para evaluar su impacto, los investigadores compararon los datos de la EPH con registros administrativos del SIPA, información previsional y estadísticas salariales del INDEC.

Por el otro, construyeron dos alternativas de la Canasta Básica Total basadas en una estructura de consumo de 2017/18 en vez de la de 2005 que utiliza el Indec. Desde 2024, de acuerdo al informe, los alimentos se abarataron relativamente frente a otros componentes del gasto, mientras que los servicios públicos adquirieron mayor peso en los presupuestos familiares.

Marco Lavagna renunció a su rol como titular del Indec a principio de este año cuando el Gobierno decidió no realizar la actualización de la Canasta Básica Total y mantener el cálculo sobre la estructura de consumo de 2005.