Black Mayorista 2026: lanzan descuentos de hasta el 40% y hay promociones especiales para ahorrar para Navidad

La iniciativa reúne a cientos de comercios de todo el país y busca impulsar el consumo con ofertas exclusivas para anticipar las compras de fin de año.

El Black Mayorista 2026 comenzó este lunes 16 de noviembre en la Argentina con una nueva campaña de ofertas destinada a impulsar el consumo y facilitar las compras de fin de año. La iniciativa llega en un momento en el que las familias buscan alternativas para cuidar el bolsillo.

El riesgo país no cede y comenzó la semana al alza: volvió a quebrar la barrera de los 850 puntos

Con la Navidad 2026 cada vez más cerca, los supermercados mayoristas apuestan a las promociones especiales para atraer tanto a consumidores particulares como a pequeños comerciantes que necesitan organizar sus compras.

La propuesta reúne a mayoristas, distribuidores y marcas líderes del mercado nacional, con oportunidades para anticipar gastos y comparar precios. El objetivo es fomentar el ahorro antes de las fiestas y reactivar las ventas durante noviembre.

El Black Mayorista 2026, denominado oficialmente Black Week Nacional Mayorista , comenzó este lunes 16 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 23 de noviembre, inclusive. La campaña está organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y constituye la última edición del año.

Durante las ocho jornadas de promociones, alrededor de 200 locales de todo el país participan con descuentos de hasta el 40% y ofertas disponibles tanto en sucursales físicas como en canales online . Las rebajas varían según el producto, la empresa y las condiciones comerciales de cada establecimiento.

Freepik

Entre los artículos incluidos aparecen alimentos, bebidas, productos de limpieza, perfumería e higiene personal, además de promociones especiales en productos navideños. La iniciativa busca que las familias puedan adelantar las compras de Navidad y que los comercios de cercanía se abastezcan antes de diciembre.

La campaña cuenta con la participación de fabricantes como Unilever, Procter & Gamble, Colgate, L’Oréal, Beiersdorf, Newsan, Kimberly, Softys, SC Johnson, Nestlé, Grupo Ayudín y Molinos Río de la Plata. Para conocer los mayoristas adheridos, los consumidores pueden consultar el sitio oficial de CADAM.

El evento se desarrolla en un contexto de caída del consumo mayorista: según datos de Scentia difundidos por CADAM, las ventas del sector retrocedieron 6,7% en septiembre frente a agosto, mientras que las bebidas sin alcohol registraron una baja interanual del 21,1%. Por eso, antes de comprar, se recomienda comparar precios finales, cantidades y condiciones de las ofertas para verificar el ahorro real.

El vicepresidente de CADAM, Armando Farina, explicó a La Nación que “pueden comprar minoristas y también supermercadistas”. Además, precisó: “Se puede comprar por unidad, pero para acceder al precio mayorista, como mínimo tenés que comprar tres unidades”, aunque aclaró que las condiciones varían entre comercios.