Thriller psicológico: de qué se trata Ausente, la serie que está siendo cada vez más vista en Netflix

Al igual que en otras oportunidades, Netflix sorprendió gratamente a sus suscriptores con la incorporación de un thriller de origen estadounidense que rápidamente capturó la atención de todos y comenzó a generar conversación en las redes sociales. La serie que hoy sobresale en la plataforma cuenta con tres temporadas.

Asimismo, desde Netflix se resalta que cada temporada de la serie tiene 10 capítulos, diseñados para profundizar en una investigación marcada por dudas, vacíos y revelaciones que cambian el rumbo de la historia. Después, en cuanto al género se refiere, la producción entrelaza el suspenso, el drama y el crimen psicológico, construyendo así una atmósfera tensa que desconcierta y engancha a cualquiera desde los primeros minutos.

La ficción que tanto se ha mencionado a lo largo de este artículo se llama Ausente, y su reciente llegada al catálogo de Netflix ha despertado nuevamente el interés por los thrillers psicológicos, mismos que son capaces de desestabilizar, sorprender y dejar preguntas abiertas incluso después de terminar cada episodio.

Sinopsis de Ausente, la serie psicológica del momento en Netflix De acuerdo con la reseña destacada por Netflix, Ausente sigue la historia de Emily Byrne, una agente del FBI que desaparece misteriosamente mientras trabaja en un caso de un asesino en serie. Dada por muerta durante seis años, reaparece de manera repentina en una cabaña aislada, gravemente debilitada y sin recordar nada de lo ocurrido durante su cautiverio.

Después, al intentar reconstruir su vida, la protagonista de la serie de Netflix descubre que su esposo ha rehecho su familia y que ella misma se convierte en la principal sospechosa de nuevos crímenes que comienzan a surgir. Entre lagunas de memoria, pistas contradictorias y una red de amenazas que parecen rodearla, Emily se ve obligada a enfrentarse a la incertidumbre de su propia mente mientras lucha por demostrar su inocencia y descubrir quién estuvo realmente detrás de su desaparición.

Tráiler de Ausente

Stana Katic.

Cara Theobold.

Matthew Le Nevez.

Angel Bonanni.

Neil Jackson.

Ralph Ineson.

Paul Freeman.

Lydia Leonard.

Bruno Bichir. ausente