Esta miniserie de ficción pero basada en una verdadera revista para adultos sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Netflix estrenó una miniserie de ficción basada en una verdadera revista para adultos y sorprendió a todos: ¿cuál es?
Netflix volvió a apostar por una producción europea que mezcla erotismo, periodismo y un retrato histórico del despertar sexual en los años 70. Es una miniserie de ficción basada en una verdadera revista para adultos y sorprendió a todos: ¿cuál es?
Se trata de una producción italiana inspirada en la historia real de Adelina Tattilo, la figura que desafió la censura y revolucionó el mercado editorial al frente de la revista erótica Playmen.
Estrenada recientemente, la propuesta se metió entre lo más visto de la plataforma por su combinación de sexualidad, tensión política y poder femenino, en un momento donde mostrar el cuerpo femenino era un acto de provocación y resistencia. La historia muestra los dilemas de ser una mujer en un rol dominado por hombres, las tensiones con las autoridades, las disputas por las fotografías y el debate sobre quién controla la narrativa de la corporalidad de las mujeres.
Sinopsis de Sra. Playmen, el estreno erótico que llegó a Netflix
La miniserie sigue la vida de Adelina, interpretada por Carolina Crescentini, quien queda sola al mando de la revista Playmen después de separarse de su esposo y socio, Saro Balsamo. Desde ese momento, inicia una batalla personal y profesional para reinventar la publicación:
Tráiler de Sra. Playmen
Reparto de Sra. Playmen
La producción reúne a un elenco italiano sólido, con interpretaciones que fueron destacadas por la crítica: