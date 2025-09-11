Enzo Fernández sorprendió a Valentina Cervantes con un millonario regalo: de qué se trata La pareja compartió varias fotos de sus vacaciones en España y uno de los accesorios que lució la influencer llamó la atención de sus seguidores. Por







Valentina Cervantes y Enzo Fernández pasaron sus vacaciones en Ibiza. Instagram @valucervantes

Los equipos de fútbol europeos ya volvieron a la actividad pero, siguiendo las costumbres de ese continente, agosto fue el mes en que la mayoría de los jugadores se tomaron vacaciones para disfrutar el verano a pleno. Ese fue el caso de Valentina Cervantes, quien aprovechó para lucir el millonario regalo con el que la sorprendió su pareja y figura del Chelsea, Enzo Fernández.

Acompañados por sus dos hijos, ambos se tomaron unos días de descanso en Ibiza, España, y la influencer compartió varias fotos en Instagram donde se los vio a todos juntos, disfrutando de la arena, el agua y la comida típica del lugar. En ese contexto, se robó todas las miradas al mostrar su look playero.

Valentina eligió un bikini triangular blanco con detalles dorados, sandalias negras con brillos y un pareo también blanco, todo en un estilo rústico pero sin perder la elegancia. Completó el look con accesorios en dorado: un reloj, pulseras, anillos y lentes de sol, y decidió llevar el cabello suelto.

Pero el detalle que más llamó la atención de sus seguidores fue la cartera que le regaló Enzo Fernández. Se trata de un modelo tote bag de Prada que combina cuero y crochet, una de las tendencias del verano europeo, y que se consigue en el sitio oficial de la marca por 2.200 dólares.

Valentina Cervantes Instagram @valucervantes Cómo se conocieron Enzo Fernández y Valentina Cervantes Enzo Fernández y Valentina Cervantes formalizaron su relación a fines de 2018, mientras el mediocampista jugaba en River, y justo en la previa de la final frente a Boca por la Copa Libertadores. Sin embargo, según contó ella el año pasado en la FM Urbana Play, el amor ya había comenzado unos meses atrás.

"Nos conocimos un poco antes, pero estamos juntos desde esa fecha. Cuando lo conocí él estaba en la Quinta División de River. Soy un año más grande que él, lo conocí con 16 años y nos fuimos a vivir juntos a los 17. Ya nos conocíamos de antes porque somos del mismo barrio, de San Martín, y del mismo grupo de amigos", explicó. "Enzo siempre iba a veranear a Mar del Tuyú y en 2018, cuando fui con mi familia de vacaciones para allá, ahí lo terminé de conocer. No salíamos a bailar en ese momento, nos juntábamos en la playa. Hablamos ese verano y nos pusimos de novios. Activamos entre los dos. Me acuerdo que en la primera cita me invitó al cumpleaños del sobrino en la quinta y me pareció re bien", reveló.