11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Enzo Fernández sorprendió a Valentina Cervantes con un millonario regalo: de qué se trata

La pareja compartió varias fotos de sus vacaciones en España y uno de los accesorios que lució la influencer llamó la atención de sus seguidores.

Por
Valentina Cervantes y Enzo Fernández pasaron sus vacaciones en Ibiza.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández pasaron sus vacaciones en Ibiza.

Instagram @valucervantes

Los equipos de fútbol europeos ya volvieron a la actividad pero, siguiendo las costumbres de ese continente, agosto fue el mes en que la mayoría de los jugadores se tomaron vacaciones para disfrutar el verano a pleno. Ese fue el caso de Valentina Cervantes, quien aprovechó para lucir el millonario regalo con el que la sorprendió su pareja y figura del Chelsea, Enzo Fernández.

Russo fue dado de alta, pero podría no viajar a Rosario.
Te puede interesar:

La salud de Miguel Ángel Russo, en la mira: ¿llega a dirigir a Boca ante Rosario Central?

Acompañados por sus dos hijos, ambos se tomaron unos días de descanso en Ibiza, España, y la influencer compartió varias fotos en Instagram donde se los vio a todos juntos, disfrutando de la arena, el agua y la comida típica del lugar. En ese contexto, se robó todas las miradas al mostrar su look playero.

Valentina eligió un bikini triangular blanco con detalles dorados, sandalias negras con brillos y un pareo también blanco, todo en un estilo rústico pero sin perder la elegancia. Completó el look con accesorios en dorado: un reloj, pulseras, anillos y lentes de sol, y decidió llevar el cabello suelto.

Pero el detalle que más llamó la atención de sus seguidores fue la cartera que le regaló Enzo Fernández. Se trata de un modelo tote bag de Prada que combina cuero y crochet, una de las tendencias del verano europeo, y que se consigue en el sitio oficial de la marca por 2.200 dólares.

Valentina Cervantes

Cómo se conocieron Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Enzo Fernández y Valentina Cervantes formalizaron su relación a fines de 2018, mientras el mediocampista jugaba en River, y justo en la previa de la final frente a Boca por la Copa Libertadores. Sin embargo, según contó ella el año pasado en la FM Urbana Play, el amor ya había comenzado unos meses atrás.

"Nos conocimos un poco antes, pero estamos juntos desde esa fecha. Cuando lo conocí él estaba en la Quinta División de River. Soy un año más grande que él, lo conocí con 16 años y nos fuimos a vivir juntos a los 17. Ya nos conocíamos de antes porque somos del mismo barrio, de San Martín, y del mismo grupo de amigos", explicó.

"Enzo siempre iba a veranear a Mar del Tuyú y en 2018, cuando fui con mi familia de vacaciones para allá, ahí lo terminé de conocer. No salíamos a bailar en ese momento, nos juntábamos en la playa. Hablamos ese verano y nos pusimos de novios. Activamos entre los dos. Me acuerdo que en la primera cita me invitó al cumpleaños del sobrino en la quinta y me pareció re bien", reveló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El entrenador argentino se quedó a las puertas de clasificar al Mundial 2026.

Fernando Batista, despedido de Venezuela tras no clasificar al Mundial 2026

Nicki Nicole terminó con el misterio alrededor de su romance con Lamine Yamal.

Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Nicolás Otamendi habló de su futuro en el fútbol.

Nicolás Otamendi habló de su futuro en el fútbol: ¿jugará en River?

Los cuartos de final de la Copa Libertadores fueron programados para los días 16 y 23 de septiembre.

Vélez y Racing jugarán sin visitantes el cruce por los cuartos de final

Su decisión está marcada por una relación directa que hoy mantiene con el futbolista en cuestión.

No es Maradona: el mejor futbolista de todos los tiempos para David Beckham

La Justicia levantó la clausura del estadio de Independiente

La Justicia levantó la suspensión del estadio de Independiente, pero Aprevide clausuró dos tribunas

Rating Cero

Una actriz afirmó no haber recibido novedades de Marvel y señaló que debió integrar una de las series más cuestionadas del UCM.  

Esta actriz estuvo en una serie no canon de Marvel y reclamó no haber estado en el UCM

Paredes, protagonista de un inesperado rumor.

Camila Galante reapareció en redes tras los rumores de romance entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson: "Me desmayo"

Las nuevas Series en formato animé que no podés perderte.
play

Este animé romántico llegó a Netflix y era esperado por los fans: rápidamente se colocó entre lo más visto

Gimena Accardi mostró su nuevo look en Instagram.

La transformación de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Temporada de rulos"

El actor interpreta a un ex mandatario estadounidense que debe abandonar su retiro para enfrentar una crisis nacional. 
play

Está en Netflix, la protagoniza Robert de Niro y tiene solo 6 capítulos

Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37.

Bellísima, Zaira Nara lució un look cowboy que se robó todas las miradas

últimas noticias

play

Pánico en una escuela de Mendoza: otra alumna debió quedar internada por una crisis nerviosa

Hace 6 minutos
Los signos más afectados según la IA por eclipse luna del mes de septiembre 2025.

De qué manera afecta la Luna de Sangre a los diferentes signos en septiembre 2025 según la inteligencia artificial

Hace 10 minutos
Ideas super prácticas para reciclar bidones de agua en su hogar y darles una segunda oportunidad.

Si sos de tener bidones de agua en casa, estas son las dos ideas para reciclarlos que pocos conocen

Hace 10 minutos
Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Hace 13 minutos
Un truco con solo dos ingredientes para limpiar la mampara del baño.

Mezclando solo dos ingredientes podés limpiar tu mampara y que quede como nueva: cuál es el truco

Hace 13 minutos