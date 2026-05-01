Confirman que será feriado el 8 de mayo en 2026: ¿qué día cae? Al caer en un momento estratégico del año, permite conectar con diversas celebraciones locales que cobran fuerza en distintos puntos del país. Por + Seguir en







Conocé a quiénes les corresponden estos "Feriados extras"

Al caer viernes en este 2026, los trabajadores de algunos sitios de PBA gozarán de tres días seguidos de descanso, ideales para el turismo local.

El Partido de La Costa, Luján y Tordillo son los municipios cabecera donde la celebración paraliza la administración pública.

Las oficinas municipales, escuelas y dependencias provinciales de estas zonas no tendrán actividad durante el viernes.

Todas las sucursales del BAPRO ubicadas en las localidades mencionadas permanecerán cerradas por el asueto patronal.

La confirmación de un nuevo descanso en el calendario de feriados de mayo de 2026 ha generado un gran interés entre quienes buscan un respiro adicional antes de que termine el primer semestre. Esta fecha, que se suma a las conmemoraciones tradicionales del mes, surge como una oportunidad para el turismo regional y el descanso, permitiendo que la agenda de mayo se vuelva aún más atractiva para la planificación de escapadas.

La incorporación de este día libre no solo impacta en la rutina laboral y escolar, sino que también impulsa la actividad en los destinos turísticos que suelen ser protagonistas durante el otoño. Entender el origen de esta fecha y cómo se integra al esquema de descansos nacionales es fundamental para organizar los compromisos.

Por qué será feriado el 8 de mayo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo feriados-2022.jpg

El próximo viernes 8 de mayo de 2026 se presenta como una jornada de descanso especial para diversos puntos de la provincia de Buenos Aires. Esta fecha conmemora la coronación de la Virgen de Luján, Patrona de la República Argentina, un hito ocurrido en 1887 que trasciende lo religioso para convertirse en una marca de identidad cultural.

Si bien no es un feriado nacional, el Gobierno de la Provincia suele declarar asueto administrativo en las localidades que celebran sus fiestas patronales: Partido de La Costa.

Luján. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre