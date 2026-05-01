Acusaron formalmente a Britney Spears de manejar bajo la influencia de drogas y alcohol

La artista había sido detenida a principios de marzo y fue liberada al día siguiente bajo fianza. La lectura de los cargos por la denuncia penal está prevista para este lunes.

Britney Spears fue formalmente imputada en California por conducir bajo la influencia de sustancias . Se trata de un cargo menor vinculado al manejo con presencia combinada de alcohol y al menos una droga.

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De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito, la acusación no detalla qué tipo de sustancias habría consumido ni en qué cantidades.

El episodio que derivó en la imputación ocurrió el 4 de marzo, cuando Spears fue detenida por la Patrulla de Caminos de California tras ser vista conduciendo de forma errática y a alta velocidad, cerca de su domicilio. Según el reporte policial, la cantante presentaba signos de estar bajo los efectos de sustancias, por lo que fue sometida a pruebas de sobriedad en el lugar y luego arrestada.

Tras pasar la noche en una cárcel del condado de Ventura, recuperó la libertad al día siguiente tras pagar una fianza . La investigación fue elevada a los fiscales el 23 de marzo, lo que finalmente derivó en la formalización del cargo.

En ese momento, un representante de Spears calificó lo ocurrido como “completamente injustificable” y deslizó que el episodio podía convertirse en un punto de inflexión en su vida personal. Semanas después, la propia artista decidió ingresar de manera voluntaria a un centro de rehabilitación para tratar problemas de abuso de sustancias.

Britney Spears La audiencia formal será este lunes en California. Redes Sociales

La audiencia de imputación fue fijada para el próximo lunes. Igualmente, al tratarse de una infracción menor, los fiscales indicaron que la cantante no estará obligada a presentarse personalmente ante el tribunal.

El caso será tratado bajo los protocolos habituales para este tipo de situaciones: personas sin antecedentes de conducción bajo efectos de alcohol o drogas, sin accidentes ni heridos, y con niveles bajos de alcohol en sangre. En ese marco, la fiscalía prevé ofrecerle un acuerdo conocido como “conducción temeraria bajo los efectos del alcohol”.

Esta alternativa permitiría a la cantante pop declararse culpable a cambio de una condena reducida, que incluiría 12 meses de libertad condicional, el reconocimiento del tiempo ya cumplido bajo custodia, la obligación de realizar un curso sobre conducción bajo efectos de sustancias y el pago de multas.

Desde la fiscalía señalaron que este tipo de acuerdos suele ofrecerse cuando el acusado demuestra predisposición para abordar sus problemas, como sería el caso tras el ingreso voluntario de la artista a un programa de tratamiento hace apenas unas semanas.