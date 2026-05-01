Feriado por el Día del Trabajador: ¿abren los shoppings y supermercados?

El feriado nacional afectará el funcionamiento de los comercios así como también servicios y el transporte en la Ciudad.

Este viernes 1° de mayo se conmemora el Día del Trabajador en Argentina , un feriado nacional inamovible que suele modificar el funcionamiento habitual de los servicios y las actividades económicas en todo el país. Se trata de una fecha de descanso obligatorio que afectará el tránsito de gente en las calles.

Por qué el Día del Trabajador se celebra el 1° de mayo

Al tratarse de una de las pocas fechas del año con cese de actividades prácticamente total, es fundamental conocer el esquema de servicios para evitar sorpresas y planificar las compras o traslados durante la jornada.

Para quienes están interesados en saber si los shoppings permanecen abiertos para poder aprovechar el feriado para un paseo, la respuesta es que no. A diferencia de otros feriados donde el comercio suele abrir sus puertas para aprovechar el movimiento turístico, el 1° de mayo se respeta de manera estricta en la mayoría de los rubros.

Al ser un feriado de carácter inamovible y con una fuerte carga simbólica, la mayoría de los establecimientos comerciales permanecen cerrados. Esto obliga a los ciudadanos a realizar sus compras los días siguientes. La actividad se retomará con normalidad el sábado 2 de mayo.

Lo mismo sucede con las grandes cadenas de supermercados e hipermercados que no abrirán sus puertas esta jornada. Se trata de un día de descanso total para los empleados del sector, por lo que no habrá atención al público en ninguna de sus sucursales.

Cómo funcionan el resto de los servicios el Día del Trabajador

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El funcionamiento de la infraestructura pública y los servicios financieros también adoptará un esquema especial de feriado:

No habrá actividad bancaria presencial. Como es habitual, se podrán realizar operaciones a través de home banking y cajeros automáticos, aunque la reposición de efectivo podría verse limitada hasta el próximo día hábil.

presencial. Como es habitual, se podrán realizar operaciones a través de home banking y cajeros automáticos, aunque la reposición de efectivo podría verse limitada hasta el próximo día hábil. Colectivos, trenes y subtes funcionarán con el cronograma de domingos y feriados, lo que implica una frecuencia menor a la habitual.

funcionarán con el cronograma de domingos y feriados, lo que implica una frecuencia menor a la habitual. Las guardias de los hospitales públicos y el servicio de ambulancias del SAME operarán con normalidad para atender emergencias.

y el servicio de ambulancias del SAME operarán con normalidad para atender emergencias. Los peajes de las autopistas nacionales y de acceso a la ciudad funcionarán con normalidad, aunque bajo la tarifa correspondiente a días feriados: hora pico de 11 a 15, sentido a Provincia, y de 17 a 21, sentido al Centro.

de las autopistas nacionales y de acceso a la ciudad funcionarán con normalidad, aunque bajo la tarifa correspondiente a días feriados: hora pico de 11 a 15, sentido a Provincia, y de 17 a 21, sentido al Centro. No habrá servicio de recolección de basura durante la jornada del viernes, por lo que se pide a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública para evitar acumulaciones.

Para quienes se trasladen en auto por la Ciudad, cabe recordar que durante los días feriados se suele autorizar el estacionamiento general de vehículos en las avenidas y calles donde está prohibido los días hábiles de 7 a 21 horas. Solo se mantiene la prohibición en los sectores donde rige las 24 horas, como rampas, paradas de colectivos y entradas de garajes.