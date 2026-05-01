Esta es la promoción de Cuenta DNI en comercios de cercanía que se puede aprovechar en mayo 2026 La billetera digital cuenta con un descuento que permite reducir gastos diarios. El nuevo esquema podría ampliar oportunidades en compras esenciales. Por + Seguir en







El reintegro se acredita automáticamente dentro de los 10 días hábiles posteriores.

Cuenta DNI permite aprovechar una última ventana de ahorro antes del cambio de esquema mensual.

El beneficio en comercios de cercanía podría utilizarse dos veces en pocos días.

El reintegro semanal alcanzaría hasta $10.000 si se mantiene la promoción vigente.

Almacenes, carnicerías, verdulerías y otros locales adheridos forman parte del programa. La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene uno de sus beneficios más utilizados para compras cotidianas y podría ofrecer una oportunidad especial en el cambio entre abril y mayo. Esta promoción alcanza a comercios de cercanía y también impacta en supermercados y cadenas adheridas como Coto.

Con el cierre de abril y el inicio de mayo, quienes aún no usaron el reintegro semanal podrían combinar ambos períodos y duplicar el ahorro en cuestión de horas. De esta forma, las familias bonaerenses tendrían una herramienta clave para reducir gastos en alimentos y productos esenciales.

cuenta dni Cuenta DNI

Cómo es el beneficio de Cuenta DNI en comercios de cercanía en mayo 2026 El programa de comercios de cercanía de Cuenta DNI se perfila como uno de los descuentos más importantes también para mayo. Si se mantiene el mismo esquema de abril, los usuarios accederán a un 20% de descuento en almacenes, carnicerías, pescaderías, granjas y verdulerías adheridas, con un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona, alcanzable con consumos aproximados de $25.000.

La particularidad del cierre de abril es que quienes no hayan utilizado el beneficio entre el 29 y 30 podrán hacerlo y volver a usarlo inmediatamente con la renovación del 1° de mayo, generando un ahorro total potencial de $10.000 en pocos días. Para acceder, es necesario pagar exclusivamente mediante QR o Clave DNI desde la aplicación, con saldo en cuenta y en locales que participen de esta iniciativa. El reintegro se acredita automáticamente dentro de los 10 días hábiles posteriores.

cuenta DNI Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 La app del Banco Provincia tiene un amplio abanico de promociones. De lunes a viernes, los comercios de cercanía ofrecen 20% de ahorro con tope semanal de $5.000. Los fines de semana, bares, restaurantes, heladerías y tiendas Full de YPF brindan 25% de descuento, con un límite de $8.000 por semana. Ferias y mercados bonaerenses cuentan con un 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000. Las librerías tienen 10% de descuento los lunes y martes, mientras que farmacias y perfumerías ofrecen 10% los miércoles y jueves. Además, marcas seleccionadas de gastronomía y entretenimiento como Havanna, Lucciano's y Grido suman beneficios diarios con topes mensuales.