1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Esta es la promoción de Cuenta DNI en comercios de cercanía que se puede aprovechar en mayo 2026

La billetera digital cuenta con un descuento que permite reducir gastos diarios. El nuevo esquema podría ampliar oportunidades en compras esenciales.

Por
El reintegro se acredita automáticamente dentro de los 10 días hábiles posteriores.

El reintegro se acredita automáticamente dentro de los 10 días hábiles posteriores.

  • Cuenta DNI permite aprovechar una última ventana de ahorro antes del cambio de esquema mensual.
  • El beneficio en comercios de cercanía podría utilizarse dos veces en pocos días.
  • El reintegro semanal alcanzaría hasta $10.000 si se mantiene la promoción vigente.
  • Almacenes, carnicerías, verdulerías y otros locales adheridos forman parte del programa.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene uno de sus beneficios más utilizados para compras cotidianas y podría ofrecer una oportunidad especial en el cambio entre abril y mayo. Esta promoción alcanza a comercios de cercanía y también impacta en supermercados y cadenas adheridas como Coto.

Promoción destacada con Cuenta DNI para mayo 2026.
Te puede interesar:

Qué día de mayo 2026 podés aprovechar la promoción en la Feria del Libro con Cuenta DNI

Con el cierre de abril y el inicio de mayo, quienes aún no usaron el reintegro semanal podrían combinar ambos períodos y duplicar el ahorro en cuestión de horas. De esta forma, las familias bonaerenses tendrían una herramienta clave para reducir gastos en alimentos y productos esenciales.

cuenta dni

Cómo es el beneficio de Cuenta DNI en comercios de cercanía en mayo 2026

El programa de comercios de cercanía de Cuenta DNI se perfila como uno de los descuentos más importantes también para mayo. Si se mantiene el mismo esquema de abril, los usuarios accederán a un 20% de descuento en almacenes, carnicerías, pescaderías, granjas y verdulerías adheridas, con un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona, alcanzable con consumos aproximados de $25.000.

La particularidad del cierre de abril es que quienes no hayan utilizado el beneficio entre el 29 y 30 podrán hacerlo y volver a usarlo inmediatamente con la renovación del 1° de mayo, generando un ahorro total potencial de $10.000 en pocos días. Para acceder, es necesario pagar exclusivamente mediante QR o Clave DNI desde la aplicación, con saldo en cuenta y en locales que participen de esta iniciativa. El reintegro se acredita automáticamente dentro de los 10 días hábiles posteriores.

cuenta DNI

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

La app del Banco Provincia tiene un amplio abanico de promociones. De lunes a viernes, los comercios de cercanía ofrecen 20% de ahorro con tope semanal de $5.000. Los fines de semana, bares, restaurantes, heladerías y tiendas Full de YPF brindan 25% de descuento, con un límite de $8.000 por semana.

Ferias y mercados bonaerenses cuentan con un 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000. Las librerías tienen 10% de descuento los lunes y martes, mientras que farmacias y perfumerías ofrecen 10% los miércoles y jueves. Además, marcas seleccionadas de gastronomía y entretenimiento como Havanna, Lucciano's y Grido suman beneficios diarios con topes mensuales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La modalidad digital ofrece una ganancia adicional frente a la operación tradicional.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.150.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Aunque no hay mucha diferencia, el canal digital proporciona un retorno más alto.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 450.000 pesos a 30 días en abril 2026

que descuentos podes aprovechar en la ultima semana de abril 2026 con cuenta dni

Qué descuentos podés aprovechar en la última semana de abril 2026 con Cuenta DNI

La propuesta permite reforzar el ahorro en compras esenciales.

Así podés tener descuentos en el Mercado Central de La Plata con Cuenta DNI en abril 2026

Las distintas tasas disponibles en el sistema bancario generan variaciones en las ganancias según la entidad y el canal utilizado.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.250.000 pesos a 30 días en abril 2026

Las tasas ofrecidas por las entidades financieras continúan ajustándose al escenario económico.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 950.000 pesos a 30 días en abril 2026

Rating Cero

Silvina Escudero habló de su separación.

Silvina Escudero rompió el silencio tras su separación: "Tuvimos tragedias horribles"

Chano de Tan Biónica reveló a qué se dedicaba antes de la música. 

De qué trabajaba Chano antes de ser famoso: un rubro totalmente alejado de la música

La cantante de 44 años fue acusada en California.

Acusaron formalmente a Britney Spears de manejar bajo la influencia de drogas y alcohol

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

Diego Peretti debió ser internado por un problema cardíaco. 

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo está de salud

últimas noticias

Silvina Escudero habló de su separación.

Silvina Escudero rompió el silencio tras su separación: "Tuvimos tragedias horribles"

Hace 19 minutos
El funcionario expuso esta semana en Diputados.

Adorni: "No voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones"

Hace 33 minutos
Es uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en Uruguay.

Así es Santa Teresa, el parque natural que tiene Uruguay y es perfecto para visitar en una escapada

Hace 44 minutos
Chano de Tan Biónica reveló a qué se dedicaba antes de la música. 

De qué trabajaba Chano antes de ser famoso: un rubro totalmente alejado de la música

Hace 46 minutos
Las figuras homenajeadas permiten mostrar el legado de deportistas que trascendieron fronteras.

Como es el El Paseo de la Gloria que tiene Buenos Aires y qué esculturas muestra

Hace 50 minutos