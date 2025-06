Viral: Valentina Cervantes reveló por qué aceptó volver con Enzo Fernández y sorprendió

En diálogo con el programa del canal de streaming Multitalent TV llamado No Lo Piensen Tanto, Valentina Cervantes fue consultada por su relación amorosa con Enzo Fernández. " Ahora estamos muy bien , hace mucho que nos conocemos también. Enzo ya me mira y sabe lo que me pasa . Fue difícil la decisión del regreso ", comenzó por expresar.

Luego, le preguntaron por cómo decidió reconciliarse y explicó: "Hace un montón que yo no venía acá, y cuando vine me sentía muy bien. Entonces era como bueno, ¿qué hago? Si dejo todo de nuevo, como dejé hace cuatro años. La segunda oportunidad siempre se da, en general con cualquier persona, porque somos seres humanos y podemos cometer errores. Ya terceras oportunidades, no". Con estas palabras, dejó en claro que si se vuelve a repetir esta situación, no habrá posibilidad de volver a enamorarse.

Actualmente, Valentina Cervantes volvió a vivir en Londres junto con Enzo Fernández y sus dos hijos Benjamín y Olivia, por lo que las publicaciones en familia se hicieron comunes en redes sociales otra vez. Por eso, sería toda una sorpresa si el futbolista campeón del mundo vuelve a decidir separarse de la modelo.

