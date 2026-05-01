Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: comienza a regir de manera provisoria

Se espera que este entendimiento, que contempla un valor estimado de u$s22 billones, incremente las exportaciones en más de un 10% para 2038. Además, beneficiará a alrededor de 720 millones de consumidores.

El histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a regir de manera provisional desde este viernes, marcando un hito en el comercio mundial después de más de dos décadas de negociaciones.

Después de la firma, llevada a cabo el 17 de enero en Paraguay, el Congreso argentino convirtió en ley el histórico acuerdo comercial el 26 de febrero, poniendo fin a más de 25 años de negociaciones y abriendo una nueva etapa en la relación birregional.

Sobre el filo del cierre del período de sesiones extraordinarias , el Senado le dio sanción definitiva con 69 votos a favor y 3 en contra, en una sesión atravesada por fuertes tensiones y una disputa por quién quedaba primero en la carrera de la ratificación.

Así las cosas, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del MERCOSUR por un valor aproximado de u$s61.000 millones. Además, otorgará acceso preferencial para otro 7,5% -equivalente a u$s 4.700 millones- y así beneficiará a casi la totalidad de las exportaciones del bloque a la UE, se informó oficialmente. De esta manera, el pacto da forma a un mercado transatlántico de enorme escala, con un valor estimado de u$s22 billones y un universo que alcanzaría a cerca de 720 millones de consumidores.

En ese marco, algunos países proyectan que sus exportaciones podrían crecer más de un 10% hacia 2038 , cuando el convenio alcance su implementación plena.

Polémica por la vigencia provisoria del acuerdo

La decisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de ponerlo en vigencia de forma provisional abrió un nuevo frente de polémica entre las partes: legisladores europeos recurrieron a la Justicia comunitaria para impugnar la medida, y un eventual fallo adverso podría dejar el acuerdo en suspenso.

“Se trata de una buena noticia para empresas, consumidores y agricultores europeos, que accederán a nuevas oportunidades de exportación con protección para los sectores sensibles”, afirmó Von der Leyen en la previa de la entrada en vigor.

Como gesto político para dar el puntapié inicial a esta etapa sin precedentes, la titular del Ejecutivo europeo tenía previsto mantener una videoconferencia con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, los líderes de los países del Mercosur.

Acuerdo Mercosur UE Reuters

Uno de los principales impulsores del acuerdo es el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien firmó esta semana el decreto de ratificación en su país. El mandatario enmarcó la decisión como una respuesta al giro proteccionista impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump y como una defensa del multilateralismo.

“Nada mejor que creer en la democracia, en el multilateralismo y en las relaciones cordiales entre las naciones”, sostuvo Lula durante un acto en Brasilia. Brasil, con un PBI proyectado superior a los 2,3 billones de dólares para 2025, se posiciona como la principal economía del Mercosur y uno de los grandes beneficiarios potenciales del entendimiento.

En términos económicos, las expectativas están puestas en un fuerte impulso a las exportaciones sudamericanas, especialmente en rubros como carne vacuna, frutas y minerales. Del lado europeo, sectores como la industria automotriz, farmacéutica y tecnológica anticipan una mayor penetración en los mercados del Mercosur.

Aun así, el acuerdo no está exento de resistencias. Agricultores europeos y organizaciones ambientalistas cuestionaron sus implicancias, lo que ya había provocado demoras en su tratamiento antes de su elevación al máximo tribunal del bloque.

El acuerdo tiene prevista una eliminación gradual de aranceles y barreras comerciales entre ambos bloques, aunque contempla cláusulas de salvaguarda que permitirán a la Unión Europea proteger sectores considerados vulnerables ante eventuales desequilibrios comerciales.

Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: quiénes ganan y quiénes pierden

La puesta en marcha del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur implicará una reducción progresiva de aranceles, es decir, de los impuestos que se aplican a la importación de bienes, y una mayor apertura de mercados entre ambos bloques. El objetivo central es facilitar el comercio y ampliar el acceso recíproco para productos y servicios, aunque el impacto será desigual según los sectores y los países involucrados.

En la actualidad, el Mercosur mantiene aranceles elevados, que en algunos rubros alcanzan hasta el 35%, como en el caso de autopartes y automóviles. También existen barreras altas para la importación de maquinarias, productos farmacéuticos y químicos, lo que encarece costos y limita la competencia.

Con el acuerdo, Europa aparece entre los principales beneficiados: sus exportadores industriales y de servicios accederán con menos trabas al mercado sudamericano y, además, las empresas europeas podrán participar en compras públicas dentro del Mercosur, un punto clave del entendimiento.

Sin embargo, no todos los sectores europeos celebran el acuerdo: la apertura genera preocupación entre productores agropecuarios, especialmente de carne y azúcar, que enfrentarán una mayor competencia sudamericana. El tratado contempla mecanismos de resguardo: si un sector sensible se ve seriamente perjudicado, podrán suspenderse de manera temporal las preferencias arancelarias.

Del lado del Mercosur, los grandes ganadores serían los agroexportadores y sectores estratégicos como el litio, además de industrias que podrían abaratar costos al importar maquinaria y tecnología europeas. En contraste, las industrias protegidas por altos aranceles aparecen como las más expuestas, ya que deberán competir con productos europeos que, en sus países de origen, muchas veces reciben subsidios o ayudas estatales.

La gran incógnita que atraviesa el debate es cómo y a qué velocidad se abrirán las aduanas. El ritmo de desgravación arancelaria y los plazos de implementación serán determinantes para medir el impacto real del acuerdo y para definir si la apertura se convierte en una oportunidad de desarrollo o en un desafío difícil de absorber para los sectores más vulnerables.

Los beneficios de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea

Se trata de uno de los principales mercados globales. Realiza el 14% de compras mundiales de bienes y servicios que representan el 72% de su PBI.

Hasta hoy, más del 14% de las exportaciones totales del Mercosur tuvieron como destino a la Unión Europea y el 20% de lo importado por consumidores regionales fue de origen europeo.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: el duro camino a la aprobación

Tras más de 25 años de idas y vueltas, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur logró finalmente el aval de los Estados miembros del bloque del Viejo Continente.

Las principales resistencias provienen del sector agropecuario europeo, con Francia encabezando las protestas y advirtiendo sobre el impacto que el entendimiento podría tener en su producción local.

Desde el Gobierno destacaron que el acuerdo con la Unión Europea representa una oportunidad para ampliar el comercio, atraer inversiones y generar empleo.