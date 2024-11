Todos los detalles del reencuentro de Enzo Fernández y Valentina Cervantes tras su separación.

Tras seis años juntos, la expareja puso fin a su relación y lo hicieron en muy buenos términos, sin ningún escándalo de por medio. En este sentido, durante las últimas horas, ambos volvieron a verse en Argentina, nuevo lugar de residencia de la joven, ya que el futbolista regresó para jugar con la selección argentina. La relación entre Enzo Fernández y Valu Cervantes quedó tan bien que fue ella misma quien lo buscó en su arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Aunque la mujer no mostró esto en sus redes, varios usuarios de las redes sociales se fotografiaron con Valentina en la sala de arribos internacionales, minutos antes de que el avión de Gardelito pisara suelo argentino. Para el jugador también significó el reencuentro con sus hijos, Olivia y Benjamín, a quienes no veía desde hacía dos semanas, cuando Cervantes abandonó su residencia en Inglaterra.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Enzo Fernández y Valentina Cervantes confirmaron su separación

De un momento para el otro, cuando parecía que la relación marchaba por su mejor momento, Valentina Cervantes confesó que Enzo Fernández decidió dejarla. Es por eso que, a medida que pasan los días se anima a contar más intimidades de lo sucedido.

La modelo contó que uno de los momentos más difíciles para ella fue cuando Enzo Fernández la encaró para decirle que el amor se había terminado y ya no había intenciones de seguir el romance. Es por eso que Valentina contó qué fue lo que le respondió en ese momento de crisis total.

Es que hace algunos días, la periodista Julieta Argenta contó cuál fue la primera reacción de la influencer ante el pedido de divorcio: “Para ella fue un baldazo de agua fría. Él la dejó. En la Selección, que ya se venía comentando este rumor, todos pensaban que venía por el lado de ella. Le comunicó que tiene ganas de hacer su vida solo. Tiene ganas como de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia. Ella realmente comprende. Me dice que no había ninguna crisis, que desmiente la información que dieron en otros programas de que ella encontró cosas”.

Valentina Cervantes y Enzo Fernandez

A medida que los días pasaron, Valentina Cervantes se animó a hablar del tema en público, por lo que en LAM confesó qué fue lo que le respondió a Enzo Fernández en ese momento “Yo le dije que estaba bien, que respetaba su decisión. Que esto traería un montón de consecuencias en lo que sería los nenes”

Asimismo, también se plantó, ya que ante el pedido de abandonar el hogar le marcó que necesitaba su tiempo para poder decidir el nuevo rumbo de su vida: “No podía agarrar una valija e irme el otro día. Y lo entendió, me dijo que si quería me podía quedar en Londres en la casa en la que vivíamos”

“Pero yo preferí venir a la Argentina, porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”, cerró Valentina Cervantes demostrando que no le guarda rencor a su ex.