El contundente descargo de Wanda Nara tras la confesión sexual de Maxi López: "Cuando te cruce, te cacheteo" La empresaria reaccionó en redes sociales luego de que su expareja revelara en televisión detalles de su vida íntima durante su etapa como futbolista en Rusia. Wanda recordó que ambos estaban casados cuando él llegó al país europeo. Agregar C5N en









El contundente descargo de Wanda Nara tras la confesión sexual de Maxi López: "Cuando te cruce, te cacheteo"

Wanda Nara respondió públicamente a las declaraciones de Maxi López sobre su vida sexual durante su etapa como futbolista en Rusia. La empresaria utilizó una historia de Instagram para cuestionar a su expareja y aseguró que recién ahora conoció algunos detalles de aquellas experiencias.

Todo comenzó cuando López participó de Podemos Hablar y relató que durante su paso por Rusia asistió a fiestas en las que, según contó, “pasaba de todo”. En ese contexto, reconoció haber participado de tríos y orgías y mencionó la presencia de dominatrices en algunas de esas reuniones.

Las declaraciones generaron la reacción de Wanda, quien recordó que López había llegado a Rusia mientras todavía estaban casados.

El mensaje de Wanda Nara A través de una historia de Instagram, la empresaria ironizó sobre las revelaciones de su expareja y cuestionó que esos episodios no hubieran sido conocidos por ella en aquel momento. “Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también!”, escribió Wanda.

Luego, apuntó directamente contra López y recordó el contexto en el que se produjo su llegada a Rusia: “Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo”. En el mismo mensaje, Wanda aseguró que decidió perdonar a su expareja, aunque dejó en claro que las declaraciones televisivas le permitieron conocer nuevos detalles sobre aquella etapa de su relación.