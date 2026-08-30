"Cada uno sabe...": Maxi López le aclaró a Wanda Nara cuándo fue que participó de fiestas sexuales La conductora había hecho un recuento de las infidelidades de su ex luego de que el exfutbolista se refiriera a tríos y orgías de los que participó en Rusia. "No estabas en mi vida", le aseguró el actor. Agregar C5N en









Wanda Nara y Maxi López. Redes sociales

Maxi López le aclaró a Wanda Nara que su participación en fiestas sexuales en Rusia no ocurrió durante su matrimonio luego de que la conductora publicara un repaso de sus infidelidades en Instagram. "Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió", apuntó el exfutbolista.

"Los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange", escribió el coprotagonista de Triángulo amoroso a su exesposa y compañera de elenco y repitió: "No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados".

El exparticipante de MasterChef Celebrity evitó puntualizar en los siete engaños enumerados por ChatGPT y publicados por la empresaria en Instagram y deslizó: "Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados". "El pasado no se puede reescribir según el momento", concluyó el exdeportista.

La aclaración de Maxi López a Wanda Nara. Instagram Qué anécdotas sexuales había contado Maxi López López reveló que tenía un amigo que era "un gran organizador de eventos" en Rusia y que sus fiestas eran "las más random" en las que participó porque "pasaba de todo".

"Había dominadoras, había de todo. Tanto para el femenino como para el masculino", detalló el actor en Podemos hablar (PH) en Telefe y agregó: "Eran unos lugares increíbles, porque te metías abajo de la tierra y vos entrabas y se abría un mundo increíble".