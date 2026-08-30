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"Cada uno sabe...": Maxi López le aclaró a Wanda Nara cuándo fue que participó de fiestas sexuales

La conductora había hecho un recuento de las infidelidades de su ex luego de que el exfutbolista se refiriera a tríos y orgías de los que participó en Rusia. "No estabas en mi vida", le aseguró el actor.

Wanda Nara y Maxi López.

Wanda Nara y Maxi López.

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Maxi López le aclaró a Wanda Nara que su participación en fiestas sexuales en Rusia no ocurrió durante su matrimonio luego de que la conductora publicara un repaso de sus infidelidades en Instagram. "Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió", apuntó el exfutbolista.

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"Los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange", escribió el coprotagonista de Triángulo amoroso a su exesposa y compañera de elenco y repitió: "No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados".

El exparticipante de MasterChef Celebrity evitó puntualizar en los siete engaños enumerados por ChatGPT y publicados por la empresaria en Instagram y deslizó: "Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados". "El pasado no se puede reescribir según el momento", concluyó el exdeportista.

La aclaración de Maxi López a Wanda Nara.

La aclaración de Maxi López a Wanda Nara.

Qué anécdotas sexuales había contado Maxi López

López reveló que tenía un amigo que era "un gran organizador de eventos" en Rusia y que sus fiestas eran "las más random" en las que participó porque "pasaba de todo".

"Había dominadoras, había de todo. Tanto para el femenino como para el masculino", detalló el actor en Podemos hablar (PH) en Telefe y agregó: "Eran unos lugares increíbles, porque te metías abajo de la tierra y vos entrabas y se abría un mundo increíble".

El relato subió de tono cuando el exdelantero describió un episodio puntual con una persona que "le gustaba la violencia y aplicaba violencia": "Cuando me sacudió... Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: ‘Bueno, ya está’".

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Enseguida las confesiones sexuales del exesposo de Wanda Nara llegaron a sus oídos y la actriz enumeró sus molestias y sentires en Instagram este domingo. Al cierre de esta nota, todavía no había respondido a la aclaración que realizó el exfutbolista para despegar las fiestas sexuales de sus infidelidades.

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