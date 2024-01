El tierno mensaje de la novia del Colo Barco por su pase a Brighton: "Siempre..."

En ese sentido, la modelo subió a sus historias de Instagram dos posteos dedicados a su novio donde en el primero compartió la publicación de equipo que supo tener en su plantel al campeón del mundo, Alexis Mac Allister.

Yazmin Jaureguy Instagram

“Siempre con vos. Sos gigante”, se lee en la publicación acompañado con un corazón blanco, mismo emoji que usó para graficar la segunda foto donde se la ve junto al futbolista vestido con el conjunto de entrenamiento de la Selección argentina.

Yazmin Jaureguy Instagram

Barco, durísimo con Riquelme y la dirigencia: "Capaz que si me contestaban el teléfono seguía en Boca"

El defensor Valentín Barco cuestionó a la dirigencia de Boca, que encabeza el presidente Juan Román Riquelme, tras su salida del club hacia el Brighton & Hove Albion, luego de ejecutarse la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

"A mí no me presionaron de ningún lado. Para seguir creciendo en este momento, pensamos que lo mejor era ir a Europa, pero capaz si ellos me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca", manifestó el lateral izquierdo en ESPN.

Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol, había asegurado que "hay que ser agradecido con el club" en referencia a la ida del Colo, ya que le habrían ofrecido una renovación de cuatro años. Ante esto, el futbolista le respondió: "No lo había escuchado, me agarró de sorpresa y lo escuché en el vestuario. Ser desagradecido en todo caso sería irse libre, yo tuve la posibilidad, renové y ahora me estoy yendo, pero dejando plata al club".