Brighton oficializó la contratación de Valentín Barco hasta junio de 2028

Barco, de 19 años, se incorporará a su nuevo equipo de la Premier League cuando termine su participación en el Preolímpico Sudamericano que comenzó este sábado en Venezuela y se disputará hasta el 11 de febrero.

Algunas de las imágenes que el jugador compartió en sus redes tras conocerse su pase al Brighton Redes Sociales

El zurdo, finalista con Boca en la pasada Copa Libertadores, quedó liberado de la institución argentina luego de ejecutarse la cláusula de rescisión de su contrato en una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

Boca y el futbolista mantuvieron en los últimos meses negociaciones para extender el vínculo que finalizaba el próximo 31 de diciembre y elevar el monto de salida desde la consolidación del "Colo" en primera bajo la dirección técnica de Jorge Almirón.

Barco será el noveno futbolista argentino en la historia del Brighton y compartirá plantel con su compatriota Facundo Buonanotte, ex mediocampista de Rosario Central.

El agradecimento del colo al club Boca Juniors y a los hinchas en IG Redes Sociales

La despedida de Barco de Boca en sus redes sociales

Barco comentó en sus redes sociales la noticia de la venta al conjunto de Inglaterra y se despidió de Boca desde su cuenta de Instagram: “Quería despedirme de ustedes. De los hinchas. De lo más lindo que tiene Boca. Su gente”.

Agregó con una serie de imágenes que lo muestran con la indumentaria xeneize: “Gracias por el apoyo desde que estaba en reserva. Me bancaron desde el primer momento, me ovacionaron y me hicieron el pibe más feliz del mundo. Desde chico tenía un sueño: jugar en Boca y lo pude cumplir. Gracias a los dirigentes, a los empleados de la pensión, utileros, personal del club, todos los CT y compañeros que tuve en estos 10 años en Boca. Me llevo los mejores recuerdos. Siempre seré un bostero más a la distancia. Gracias a todos y sepan que, siempre dejé todo en cada pelota que jugué. Muchas gracias Boca”.