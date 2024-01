Barco, durísimo con Riquelme y la dirigencia: "Capaz que si me contestaban el teléfono seguía en Boca"

"A mí no me presionaron de ningún lado. Para seguir creciendo en este momento, pensamos que lo mejor era ir a Europa, pero capaz si ellos me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca ", manifestó el lateral izquierdo en ESPN.

Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol, había asegurado que "hay que ser agradecido con el club" en referencia a la ida del Colo, ya que le habrían ofrecido una renovación de cuatro años. Ante esto, el futbolista le respondió: "No lo había escuchado, me agarró de sorpresa y lo escuché en el vestuario. Ser desagradecido en todo caso sería irse libre, yo tuve la posibilidad, renové y ahora me estoy yendo, pero dejando plata al club".

Valentín Barco Barco se destacó en la campaña que llevó al Xeneize a la final de la Copa Libertadores. Redes sociales

En tal sentido, el jugador de la Selección sub 23 detalló la negociación con Boca: "La renovación de ahora se dio cuando se juntaron con mi representante y mi papá, pero conmigo no. Tuvieron tiempo para presentar una oferta formal. Si tenés el interés, lo que hacés es venir y me presentás una oferta. Me dicen que la tenía que presentar yo, pero eso no se ve en ningún lado. Dijimos que íbamos a contestar, llamamos por tres días seguidos y no contestaron el teléfono".

Por último, Barco aclaró que tuvo una oferta de Getafe para marcharse de la institución, aunque siempre se negó porque deseaba que el club reciba dinero: "Tenía el sueño de jugar en la Primera de Boca, me quedé nuevamente en la mitad de la Libertadores. Querían ejecutar la cláusula y le dije a mi representante que no".

La declaración de Valentín Barco sobre su salida de Boca