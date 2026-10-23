IR A
IR A

El provocador mensaje de Nati Jota para un futbolista de Boca

Un inesperado comentario de la protagonista tras el último partido del equipo argentino encendió las redes sociales. La fuerte e impensada reacción de los hinchas.

La presentadora tuvo un gesto sorprendente con un jugador xeneize.

La presentadora tuvo un gesto sorprendente con un jugador xeneize.

La reconocida comunicadora e influencer Nati Jota volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. A pesar de ser una declarada fanática de River, la conductora sorprendió a sus seguidores en la red social X al publicar una foto del defensor Marco Pellegrino festejando sin camiseta y con el torso al descubierto, acompañada de la frase “¡Rivales no enemigos, felicitaciones Boca!”.

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
Te puede interesar:

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

El sugestivo tuit rápidamente sobrepasó el mero gesto deportivo y desató una intensa controversia entre los usuarios del ámbito digital. Diversos simpatizantes de Boca reaccionaron con indignación ante el elogio dedicado al joven futbolista en las plataformas virtuales, expresando su enfático rechazo a través de mensajes directos e interacciones que buscaron marcarle el límite a la famosa presentadora.

El reposteo de Nati Jota al video de Marco Pellegrino,

El reposteo de Nati Jota al video de Marco Pellegrino,

La repercusión negativa no se hizo esperar y los internautas volcaron una ola de advertencias hacia la influencer en la red social X. Entre las respuestas más destacadas de la parcialidad auriazul sobresalieron frases tajantes como “Alejate de él”, “dejalo en paz”, “salí de acá”, “Nati, no da. No sabés su situación”, “no es por acá” y “rajá de acá”, evidenciando la clara incomodidad de la hinchada.

El destinatario de la atención mediática es Marco Pellegrino, un zaguero central nacido el 18 de julio de 2002 en la Ciudad de Buenos Aires. Formado deportivamente en las divisiones inferiores de Platense, donde debutó profesionalmente en 2023, el defensor de 1,84 metros de estatura y perfil zurdo dio un salto rotundo a la Serie A al ser transferido al Milan de Italia, teniendo además un paso previo a préstamo por el club Salernitana. Antes de recalar en Boca, jugó en Independiente en su regreso al fútbol argentino para luego pasar a Huracán.

Nati Jota contó que fue tóxica en su noviazgo

Durante una profunda entrevista emitida en el programa PH Podemos Hablar por la pantalla de Telefe, la periodista Nati Jota mantuvo un mano a mano con el conductor Andy Kusnetzoff donde repasó aspectos inéditos de su vida sentimental. La comunicadora reconoció abiertamente haber atravesado una relación marcada por la desconfianza y los celos obsesivos, asumiendo su parte de culpa al declarar “sí, yo más” al definir la toxicidad de aquel vínculo pasado.

En el transcurso del diálogo, la figura del canal de streaming explicó la singular lógica matemática que condicionó sus relaciones amorosas y la llevó a mantener un estado permanente de alerta. Al fundamentar su temor recurrente frente a una posible infidelidad, la entrevistada argumentó categóricamente que “si yo veo que de los hombres la mayoría, tipo nueve de diez, son infieles, a mí no me va a tocar el uno de diez”, desatando el debate en el estudio.

Frente al planteo de Andy Kusnetzoff sobre la necesidad de construir confianza mutua, la invitada cuestionó las premisas de la monogamia y la represión del deseo. La joven remarcó que “puede estar muy enamorado, pero aun así tiene un deseo que tiene ganas de satisfacer afuera”, añadiendo que “tener ganas latentes de hacer algo y no poder hacerlo, la verdad, me la baja también”, dejando en claro sus dudas sobre el compromiso afectivo tradicional.

Al ser consultada sobre si sufrió engaños, respondió “no, que yo sepa”, para luego admitir las estrictas maniobras de vigilancia que ejecutaba sobre su pareja al revisar por las mañanas la computadora personal si la sesión de WhatsApp quedaba abierta. Tras definir esas acciones como “yo investigación de mañana, investigación madrugadora” y confesar que “buscaba palabras claves”, la periodista reflexionó con autocrítica asegurando que “nunca más revisaría nada” y que “prefiero no saber, no estar toda persecuta”.

Por último, la conductora rememoró un incómodo episodio vivido durante su cobertura del Mundial, cuando conoció a un joven en la noche festiva del cual destacó que “el movía” por su capacidad organizativa. Sin embargo, tras besarse en un boliche, fue alertada de que un amigo de él la estaba filmando sin su consentimiento, lo que provocó su inmediata retirada al sentirse “muy expuesta” y tras reclamarle al chico “vos tenés que decir que no, cómo te va a grabar mi amigo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores.
play

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores: "Recién ahora estoy haciendo un duelo sano"

Había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y continúa con su recuperación en su casa.

La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: el mensaje para sus seguidores

últimas noticias

La mujer fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico.

Córdoba: encontraron degollada a una mujer y la Justicia investiga un presunto femicidio

Hace 21 minutos
Una versión explosiva sobre otra mujer involurada en la relación: de quién se trata

Vinculan a Emanuel Ortega con Josefina Lynch y una tercera mujer tras la separación de Julieta Prandi: "Trío"

Hace 32 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 24 de octubre

Hace 1 hora
El dolor de Marcela Coronel tras ver a su madre de 100 años siendo maltratada.

Marcela Coronel denunció que una cuidadora golpeó brutalmente a su mamá de 100 años

Hace 1 hora
Rescatan a una familia que vivía hacinada y desnutrida tras el atrincheramiento de un bioquímico.

Terror en Chubut: detuvieron a un hombre acusado de tener encerrados a su pareja y a sus tres hijos

Hace 1 hora