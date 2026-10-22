Una reconocida influencer reveló que habría tenido intimidad con Mauro Icardi: "Lo del maní es mentira"

La reconocida influencer y cantante de cumbia reveló que tuvo relaciones sexuales con el futbolista en un hotel y dio detalles del encuentro íntimo. ¿Cuándo fue?

El encuentro íntimo entre el futbolista y la influencer habría sido antes de la China Suárez.

Una reconocida influencer y cantante de cumbia habría tenido un encuentro íntimo con Mauro Icardi en un hotel, antes de que el delantero oficializara su relación con Eugenia "La China" Suárez. La mediática dio detalles del episodio y desmintió la famosa "teoría del maní". "¿Quién dijo eso? Esas son las resentidas", disparó.

"¿Te digo la verdad? Yo tuve una re historia con Icardi antes, hace una banda, en un hotel. Ni la China Suárez, ni Wanda Nara... ¡La Chabona, la más turra del condado!", lanzó picante María Palacios en un programa de streaming cumbiero.

Consultada sobre el mito en torno a los atributos del delantero, la influencer fue tajante: "Tiene lo suyo, lo del maní es mentira. ¿Quién dijo eso? Son comentarios de resentidas".

Como es costumbre, La Chabona revolucionó las redes con su confesión, pero ahora podría enfrentar una demanda judicial de parte del futbolista que, ya el año pasado, también lidió con Jazmín La Cuerpo y tiempo atrás con la modelo Guendalina Rodríguez.

Hasta ahora, Mauro Icardi evitó pronunciarse y prefirió continuar disfrutando de sus vacaciones junto a Eugenia "La China" Suárez en México, donde también están los hijos de la actriz y su madre, Marcela Riveiro.

¿Quién es La Chabona?

María "La Chabona" Palacios es una influencer y cantante argentina que saltó a la fama tras un fuerte descargo en defensa de su familia frente a acusaciones legales. Con su estilo auténtico y espontáneo, conquistó a miles de usuarios en Instagram, TikTok y YouTube, donde comparte escenas de su vida cotidiana, desde fiestas y momentos familiares hasta situaciones más íntimas como la maternidad. Su carisma y autenticidad la convirtieron en un fenómeno viral, acumulando rápidamente más de 200.000 seguidores y generando repercusión en distintas plataformas.

En paralelo, "La Chabona" se lanzó como cantante de cumbia, participando en videoclips de bandas como Los Varriletes y estrenando sus propios singles. Entre 2021 y 2022 publicó temas como El tóxico, Sin censura, Las chapas y La tiene chiquitita, donde incluso mencionó a figuras del espectáculo argentino.

En 2026, tras conseguir un canje para arreglarse la dentadura, celebró su nueva sonrisa y anunció con entusiasmo que buscaría triunfos internacionales, reafirmando su ambición de consolidarse como artista y expandir su popularidad más allá de las redes.