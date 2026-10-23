Luciana Salazar dio a conocer su romance con un hombre 20 años menor

Luciana Salazar desató un gran revuelo en el mundo del espectáculo al repasar detalles inéditos de su intimidad sentimental a través de sus redes sociales. Durante una interacción con sus seguidores de Instagram, la mediática habilitó una caja de preguntas anónimas y sorprendió a todos al confesar que mantuvo un vínculo amoroso con un joven considerablemente menor que ella . La revelación no tardó en generar un fuerte impacto mediático entre sus fanáticos.

Al ser consultada sobre sus preferencias a la hora de encarar una relación y el rango etario que le atrae, la rubia aclaró que no suele volcarse por personas de menor edad, aunque admitió la excepción. “La verdad es que los prefiero más grandes. Lo menor que tuve fue hace como cuatro años, uno que era 20 años menor que yo. Para mí, lo ideal sería uno 5 o 10 años mayor para estar en pareja”, explicó Luciana Salazar al detallar su historial afectivo.

En esa misma línea, la influencer profundizó sobre las exigencias requeridas para conquistar su corazón y remarcó que prefiere a quienes mantienen la reserva mediática. “Que sea bien macho y con los pantalones bien puestos. Perfil bajo (no me gustan los que van en búsqueda de una famosa)” , sostuvo la modelo, marcando distancia de aquellos hombres que intentan acercarse únicamente por su nivel de exposición pública.

A la hora de enumerar los atributos indispensables para formalizar una historia de amor, la blonda admitió que no resulta una tarea sencilla cumplir con sus pretensiones. “¡Soy exigente! Pero admirarlo sobre todo. Amoroso, ya que yo soy muy dulce y franelera. Paciente, sensible conmigo. Que me sorprenda, amo las sorpresas. Que le guste mucho disfrutar la vida. Que no sea orgulloso, los orgullosos conmigo no prosperan porque yo lo soy”, enumeró la figura.

Para finalizar el intercambio con sus fanáticos, la mediática se mostró con ganas de apostar nuevamente al amor tras atravesar una etapa de cambios personales. “Disfruto mucho del noviazgo y, ahora que no tengo culpa, me animaría y lo re disfrutaría. Reconozco que soy muy exigente a la hora de elegir a esa persona. Por eso, conmigo, ¡mucha paciencia!”, cerró Luciana Salazar, dejando en claro que se encuentra receptiva para iniciar un romance.

Luciana Salazar habló de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

En medio del revuelo generado por el distanciamiento de la pareja, Luciana Salazar rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Puro Show y fijó su postura frente al quiebre sentimental. La mediática optó por no entrar en polémicas sobre los motivos del desencuentro y prefirió priorizar de manera absoluta el plano afectivo y la contención de su entorno cercano. De esta forma, prefirió resguardar el vínculo consanguíneo antes que alimentar los rumores de la farándula.

Al referirse de forma directa a la ruptura del músico con la conductora, la entrevistada buscó tomar distancia de los detalles de la intimidad de la pareja. “La verdad es que no me quiero meter. Yo lo único que quiero es que mi primo esté bien, que mi familia esté bien y sobre todo, ya te digo, mi primo, porque es mi familia”, expresó la modelo al dejar en claro dónde están puestas sus prioridades en este momento.

Sin embargo, la influencer reconoció que la secuencia completa de acontecimientos en la vida de Emanuel Ortega terminó tomándola desprevenida por la velocidad con la que se sucedieron los hechos. “Me sorprendió todo. El casamiento, la separación, que fue como todo muy rápido. Pero bueno, nada, son cosas que pasan”, desdramatizó la figura respecto al repentino desenlace del matrimonio.

Por último, al ser indagada sobre las repercusiones internas que provocó la noticia entre sus parientes, la actriz admitió que la novedad alteró la tranquilidad habitual del clan. “Calculo que todos deben haber estado un poco revolucionados porque mi familia es bastante perfil bajo en ese sentido”, admitió la modelo, reflejando el impacto que causó la novedad en el seno de sus allegados.