Desaparición de Nanci Godoy: dictaron la prisión preventiva de Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas

Así lo ordenó la Justicia mientras se define si se realizará juicio oral, haciendo lugar al pedido de la fiscalía. La defensa de la acusada aseguró que presentará pruebas para que se desestimen los cargos.

En el marco de la investigación por la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy en Corrientes, la situación judicial de los imputados se complica. Luego de la audiencia imputativa que tuvo lugar en la provincia, la Justicia hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva de Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas.

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El abogado defensor de Rosa Leguizamón rompió el silencio para cuestionar el accionar de la fuerza policial durante el procedimiento de detención y denunció irregularidades graves.

Al ser consultado sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo las actuaciones, el letrado habló con C5N y sostuvo: “Mi representada sufrió apremios ilegales y agresiones físicas al momento de ser aprehendida por el personal policial” . En esa misma línea, puso en duda la validez de los testimonios y elementos incorporados al expediente en las primeras horas: “Las supuestas contradicciones que le atribuyen a la Sra. Leguizamón están totalmente distorsionadas y fueron tomadas bajo un contexto de extrema coacción”.

Respecto de los objetos secuestrados durante el allanamiento en la vivienda vinculada a su defendida, donde se hallaron prendas de vestir que podrían pertenecer a la maestra, la defensa enfatizó : “Esa vestimenta no le pertenecía a la docente ni existen pruebas científicas hasta el momento que la vinculen con el hecho; todo se trata de una construcción apresurada para justificar las detenciones”.

Finalmente, sobre el rumbo de la causa y la hipótesis principal de la fiscalía, el letrado concluyó: “Estamos frente a una investigación direccionada de manera arbitraria que busca cerrar el caso rápidamente culpando a inocentes mientras no se profundizan otras líneas de búsqueda”.

Avances en la investigación y el rol de las unidades rurales

Por su parte, la periodista Mariela López Brown aportó detalles clave sobre el estado del expediente y las medidas operativas que lleva adelante la Justicia en el territorio. De acuerdo con la información recabada en el lugar, los fiscales intervinientes evalúan la posibilidad de efectuar una sexta detención en las próximas horas, a partir de nuevos testimonios que comprometerían a otros miembros del entorno rural cercano a la Escuela N° 626.

Asimismo, López Brown precisó que las tareas de rastrillaje se intensificaron en las hectáreas comprendidas dentro de la estancia El Kurupí y zonas adyacentes del paraje El Malezal.

Los operativos cuentan con el despliegue de perros adiestrados y personal especializado de la policía provincial, al tiempo que se aguardan los resultados del análisis genético sobre las manchas hemáticas halladas en las herramientas y prendas incautadas en procedimientos anteriores.

La fiscalía, por su parte, mantiene la reserva del sumario mientras define la citación a indagatoria de los últimos detenidos.