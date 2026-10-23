El emotivo gesto que tuvo Antonela Roccuzzo con un niño tras la visita de Messi a España

Un episodio con la seguridad de la familia Messi en España amenazaba con arruinar la ilusión de un nene, hasta que la "primera dama" intervino de manera inesperada.

Durante la reciente estadía de Lionel Messi en Oviedo , España , con motivo de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 , la empresaria Antonela Roccuzzo protagonizó un conmovedor episodio al intervenir en favor de un pequeño fanático. El hecho ocurrió en las inmediaciones del hotel cuando la comitiva del capitán de la Selección argentina se desplazaba entre una multitud de simpatizantes.

El niño intentaba desesperadamente acercarse al astro rosarino para conseguir un autógrafo, pero fue interceptado de inmediato por los efectivos del operativo de seguridad. Al percatarse de la situación, Antonela Roccuzzo reaccionó haciéndole señas directas al personal para que le permitieran el paso al menor , demostrando su habitual empatía.

Gracias a la rápida gestión de la rosarina, Lionel Messi pudo aproximarse al pequeño seguidor y firmarle los botines, inmortalizando un momento único. La escena fue registrada en video por los presentes y se viralizó en cuestión de minutos a través de plataformas digitales como YouTube, X y Threads.

El gesto de Antonela Roccuzzo desató una ola instantánea de elogios entre los usuarios, quienes valoraron la predisposición de la pareja argentina hacia los niños. Entre las reacciones más destacadas, los internautas expresaron: “Antonela es digna de Messi y Messi es digno de Antonela” , resaltando el entendimiento y los valores que comparten ambos.

Asimismo, la comunidad digital continuó multiplicando los mensajes afectuosos para la pareja nacida en Rosario , escribiendo frases como “qué pareja con clase” , “qué lindo detalle” y “detrás de cada gran hombre hay una mujer aún mejor” . Con esta actitud, la familia del futbolista rompió el protocolo para brindar una alegría inolvidable a sus admiradores.

La exigente rutina de glúteos de Antonela Roccuzzo

A sus 38 años, Antonela Roccuzzo continúa marcando tendencia por su constante dedicación al cuidado físico y la salud. La esposa del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, compartió en su cuenta de Instagram un video detallando la exigente rutina de ejercicios enfocada en fortalecer las piernas y el tren inferior.

En una entrevista concedida a la reconocida revista Grazia, la rosarina reveló que entrena entre una hora y noventa minutos diarios durante seis días a la semana. Respecto a este hábito, Antonela Roccuzzo declaró textualmente: “Ese es el momento feliz, mi momento, para mí misma, y no solo es físico, sino también mental para mi bienestar”.

La secuencia compartida por Antonela Roccuzzo inicia con estocadas búlgaras en máquina Smith, un ejercicio que demanda equilibrio para trabajar glúteos y cuádriceps. A continuación, ejecuta peso muerto en máquina para focalizar la fuerza en los isquiotibiales y la zona posterior de los muslos.

El plan de entrenamiento prosigue con el hip thrust a una sola pierna utilizando barra y posteriormente tobilleras, logrando mayor intensidad en la extensión de cadera. Luego, la empresaria pasa a realizar sentadillas en máquina Hack, involucrando de manera integral los músculos del tren inferior.

Para finalizar el circuito en el gimnasio, Antonela Roccuzzo efectúa patadas de glúteo en máquina específica, completando un trabajo técnico exhaustivo. La combinación de cargas, máquinas y accesorios le permite a la referente rosarina mantener un estado saludable y equilibrado en su día a día.