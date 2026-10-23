23 de octubre de 2026 Inicio
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El riesgo país volvió a subir, terminó la semana por encima de los 700 puntos y crece la incertidumbre

El indicador llegó a los 717 puntos básicos durante la rueda, su máximo anual, antes de moderar el avance. Los bonos cerraron en baja, mientras que las acciones argentinas terminaron con mayoría de subas.

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El riego país se mantiene por encima de los 700 puntos. 

El riego país se mantiene por encima de los 700 puntos. 

Los bonos soberanos en dólares cerraron la semana en terreno negativo y el riesgo país terminó en 707 puntos básicos, con una suba del 0,4% frente al cierre previo. Durante las primeras operaciones, el indicador elaborado por JP Morgan llegó a tocar los 717 puntos, su máximo en lo que va del año, antes de recortar buena parte del avance.

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En este contexto, el riesgo país acumula un incremento de 100 puntos básicos en octubre, equivalente al 16,5%, mientras que desde enero avanzó 136 unidades, un 23,8%. La última vez que el indicador registró un nivel similar fue el 27 de octubre de 2025, cuando cerró en 708 puntos básicos.

Los títulos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, cerraron con bajas de hasta el 0,4% en Wall Street. Por su parte, los Bonares, bajo legislación argentina, tuvieron resultados dispares, con retrocesos de hasta el 0,6%. En el último mes, los Globales acumulan pérdidas de hasta el 6,6%.

El Riesgo país cerró en 707 puntos básico.

El Riesgo país cerró en 707 puntos básico.

Detrás de la caída de los títulos públicos confluyen factores externos e internos. Por un lado, un contexto internacional más adverso para los mercados emergentes. Por otro, la incertidumbre de los inversores sobre la situación económica y política local.

Entre las principales preocupaciones aparece el programa financiero previsto para 2027, junto con las perspectivas políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener la confianza del mercado se profundizan a medida que se acumulan señales de debilidad en la economía real.

En ese escenario, el deterioro de la imagen presidencial y las dificultades para consolidar una recuperación económica también forman parte de las variables que siguen de cerca los inversores.

Acciones y ADRs en suba, a diferencia de los bonos

A contramano de los bonos, las acciones y ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street cerraron con mayoría de subas, pese al desempeño negativo de los principales índices estadounidenses. Banco Supervielle encabezó las ganancias, con un alza del 6,1%, seguido de BBVA (+5,2%), Grupo Financiero Galicia (+5,1%) y Banco Macro (+4,9%). En cambio, Globant cayó un 1,6% y Corporación América retrocedió un 1,4%.

En la bolsa porteña, el índice MSCI Merval cerró la semana con una suba del 4,4% y se ubicó en las 102.278 unidades. Medido al dólar contado con liquidación (CCL), el panel líder avanzó un 3,3%. Entre las principales subas se destacaron Banco Supervielle (+6,1%), BBVA (+6%) y Transportadora de Gas del Sur (+6%).

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