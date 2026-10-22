Luciana Salazar reveló lo que tiene que tener un hombre para conquistarla y sorprendió con un requisito

La modelo llamó la atención de sus seguidores al revelar sus ganas de volver a estar en pareja. Además enumeró lo que busca en un hombre para volver a enamorarse.

Luciana Salazar y los requisitos que tiene que tener su hombre ideal.

Tras una larga soltería, Luciana Salazar confesó que quiere volver a estar en pareja. Lo hizo a través de sus redes sociales y detalló las características que tener tener el hombre que quiera llegar a su corazón.

La modelo recurrió a sus redes sociales para responder algunas de las preguntas de sus seguidores. Todo comenzó cuando publicó una historia en Instagram en la que los invitó a consultarle lo que quisieran, abriendo la puerta a conocer detalles de su vida personal. En este contexto, un usuario le preguntó "y ahora tenes ganas de ponerte de novia?" a lo que la mamá de Matilda Salazar respondió: " Qué pregunta. Sí tengo ganas con la persona que me queme la cabeza. Disfruto del noviazgo y ahora que no tengo culpa, me animaría y lo re disfrutaría ".

Tras revelar que quiere empezar a vivir sin culpa y que tiene ganas de estar de novia, hizo hincapié en lo que pide de un hombre. “Reconozco que soy muy exigente a la hora de elegir a esa persona. Por eso conmigo mucha paciencia!!! Me tomo mi tiempo para conocer bien. Los que ganan conmigo son los perseverantes!!!", escribió

En las demás historias, aclaró la edad que tiene que tener su pareja y, entre las características que enumeró, aseguró que quiere un hombre con perfil bajo y que no tenga preferencia por las mujeres famosas .

“La verdad es que los prefiero más grandes. Lo menor que tuve fue como hace 4 años, uno 20 años menor y hace ya hace varios años uno de 25 años mayor”, explicó. Luego aclaró: “Pero mi ideal sería de 5 a 10 años mayor para estar en pareja”.

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Luciana Salazar reveló qué requisitos debe cumplir un hombre para conquistarla

Ante la pregunta sobre qué características debe tener un hombre para conquistarla, la mediática fue contundente: “Soy exigente, pero admirarlo por sobre todo”, comenzó diciendo.

Luego, enumeró las cualidades que considera fundamentales para comenzar una relación: “Amoroso, ya que yo soy muy dulce y franelera. Paciente, sensible conmigo. Que me sorprenda, amo las sorpresas. Que le guste mucho disfrutar la vida”.

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Sin embargo, también dejó en claro qué actitudes no está dispuesta a tolerar: “Que no sea orgulloso, los orgullosos conmigo no prosperan, porque yo lo soy”, reconoció con humor.

Por último, lanzó una advertencia para sus futuros pretendientes: “Que sea bien macho y con los pantalones bien puestos. Perfil bajo, no me gustan los que van en búsqueda de una famosa”.

Además, reveló que prefiere a los hombres mayores y que su pareja ideal debería tener entre cinco y diez años más que ella. Aunque reconoció que disfruta de estar en pareja, aseguró que no tiene apuro por comenzar una nueva relación.