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La foto que subió Valu Cervantes que pondría fin a la grieta en la Scaloneta más comentada

Una publicación dio un giro inesperado a los persistentes rumores de conflicto que salpicaban al entorno de la Selección.

La esposa de Enzo Fernández hizo una dedicatoria especial.

La esposa de Enzo Fernández hizo una dedicatoria especial.

La esposa del futbolista Enzo Fernández, Valentina Cervantes, reapareció en las redes sociales para disipar las versiones de internas entre las mujeres de los futbolistas de la Selección argentina. La influyente modelo utilizó su cuenta de Instagram para publicar una significativa imagen durante una cena íntima junto a Ailén Cova, actual pareja del jugador Alexis Mac Allister.

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El encuentro tuvo lugar durante la celebración de los 28 años de Ailén Cova, en un cálido festejo compartido con sus familiares frente a la torta de cumpleaños. En la postal difundida por Valentina Cervantes, la cumpleañera aparece sonriente junto al mediocampista estrella de la Scaloneta, dejando al descubierto la cercanía del grupo en Argentina.

Para despejar dudas sobre fricciones en el entorno del plantel, la expareja de Enzo Fernández etiquetó a la agasajada y acompañó la foto con la frase "¡Feliz cumple!" junto a emojis de corazones. La afectuosa demostración pública se volvió tendencia rápidamente entre los fanáticos del espectáculo y de la Selección argentina.

La historia que Valu Cervantes le dedicó a Ailén Cova.

La historia que Valu Cervantes le dedicó a Ailén Cova.

La supuesta grieta entre las parejas de la Scaloneta se había alimentado tras la separación entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister. Diferentes rumores sostenían que figuras como Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, y la propia Valentina Cervantes guardaban distancia con respecto a Ailén Cova.

Con esta imagen y su cordial saludo, Valentina Cervantes demostró la buena onda que reina en el seno de la Selección Argentina. La foto compartida en Instagram sirvió para desmentir cualquier interna y cerrar las especulaciones sobre divisiones en el entorno del equipo nacional.

El tierno mensaje de Alexis Mac Allister a Ailén Cova

En una jornada muy especial marcada por la celebración de sus 28 años, Ailén Cova recibió un emotivo homenaje de su novio Alexis Mac Allister. El futbolista de la Selección Argentina aprovechó la fecha para dedicarle un romántico mensaje a través de sus canales oficiales.

El mediocampista de la Scaloneta expresó su gratitud con emotivas palabras dirigidas a su compañera. "Feliz cumpleaños a nuestra compañera de vida. Te merecés lo mejor del mundo por la increíble madre, mujer y persona que sos", escribió el deportista en su cuenta personal de Instagram.

Asimismo, el referente del seleccionado remarcó el lugar central que ocupa su pareja en la vida cotidiana de la familia. En su texto de felicitaciones, Alexis Mac Allister destacó el respaldo diario de la joven y la definió manifestando "gracias por ser el sostén de nuestra familia", reafirmando su estrecho vínculo sentimental.

La publicación dedicada por el jugador de la Selección Argentina generó un inmediato revuelo entre sus millones de seguidores en las redes sociales. El gesto concluyó deseándole la máxima felicidad a Ailén Cova, consolidando públicamente el gran momento que atraviesa la pareja.

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