20 de octubre de 2026 Inicio
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"Hay que respetarlo": el pedido de Evangelina Salazar para su hijo Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

La actriz habló en la puerta del Teatro Ópera, adonde fue a ver el show de Palito Ortega por sus 60 años de carrera. Evitó dar detalles de la ruptura, que ocurrió 27 días después del casamiento civil de la pareja.

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Evangelina Salazar junto a Palito Ortega.

Evangelina Salazar junto a Palito Ortega.

Evangelina Salazar pidió que se respete a su hijo Emanuel Ortega por su separación de Julieta Prandi, al ser consultada el viernes por el canal América en la puerta del Teatro Ópera. La actriz llegó para acompañar a su esposo, Palito Ortega, en el show por sus 60 años de carrera.

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Salazar evitó dar precisiones sobre la situación. "De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima", sostuvo. Ante una nueva consulta sobre las dificultades que podría atravesar la familia, respondió: "Qué vamos a hacer, pero no voy a hablar de eso porque…".

Cuando le preguntaron si acompañaba a su hijo, contestó: "Por supuesto". Sobre el momento que vive el cantante, hizo un pedido: "Hay que respetarlo".

Prandi y Ortega se separaron el 13 de octubre de 2026, 27 días después de haberse casado por civil, el 15 de septiembre, y tras seis años de relación. La conductora comunicó la decisión en sus redes sociales: “Con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”.

Emanuel Ortega pidió que se respete la privacidad de su familia

Prandi también sostuvo que "cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables". En los días posteriores circularon versiones periodísticas sobre una crisis anterior a la boda y sobre un supuesto conflicto con una tercera persona. La escritora Mariana Marx y la cantante Josefina Lynch, cuyos nombres se vincularon con esas versiones, las desmintieron.

Emanuel Ortega se mostró afectado y eligió no dar detalles. Al igual que su madre, pidió que se respete la privacidad de la familia. Este domingo, el conductor Juan Alberto Mateyko, amigo de los Ortega, expresó su apoyo al músico en una publicación por su cumpleaños y cuestionó la forma en que Prandi comunicó la ruptura: "Vos no sos merecedor de un comunicado oficial para un final de relación con tu pareja". Agregó: "Te exijo que seas feliz".

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