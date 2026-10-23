23 de octubre de 2026 Inicio
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Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en España

El futbolista de Inter Miami se hizo presente en la ceremonia oficial en el Teatro Campoamor donde le dieron la distinción por su trayectoria deportiva.

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Messi recibió el premio.

Messi recibió el premio.

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El futbolista Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en la ceremonia oficial realizada en el Teatro Campoamor. Estuvo acompañado de su pareja Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi recibirá el Premio de Asturias este viernes
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En la tarde del jueves, Leo participó de una charla junto a la comunidad educativa en el Palacio de los Deportes ante más de 6000 personas. La organización preparó un escenario especial decorado con dos arcos de fútbol y fue homenajeado.

Este viernes almorzó con todos los premiados en el hotel, donde Leonor de Bordón y Ortiz, la Princesa de Asturias, le entregó un pin y hará un brindis. La ceremonia se realiza en el Teatro Campoamor de Oviedo por el compromiso solidario en favor de la educación, el cuidado de la salud de los niños y la trayectoria deportiva.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes es uno de los galardones internacionales más prestigiosos del mundo hispanohablante que reconoce a personas, equipos o instituciones cuyos logros deportivos o trayectoria ejemplaricen la capacidad de superación, el esfuerzo y los valores éticos, además de promover o difundir la práctica deportiva.

Así fue el momento en el que Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en España

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El astro argentino aseguró que Jorge, fallecido en agosto, “estaba muy feliz e ilusionado” por este galardón. “Sabíamos que sería difícil estar acá por los partidos que tenía, pero él insistió mucho para que viniéramos aquí estos días y recibiera el premio”, reconoció.

“Este premio va más allá de lo que una persona hace dentro del campo, o de lo que he hecho durante toda mi carrera profesional. La verdad es que él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que seguramente también lo está disfrutando”, aseguró.

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