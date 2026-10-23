23 de octubre de 2026 Inicio
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En medio de la tensión por Malvinas, Javier Milei recibió a un funcionario de Donald Trump

El mandatario se reunió con el vicesecretario de Estado de la Casa Blanca, Christopher Landau, con la intención de profundizar la relación bilateral.

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El Presidente junto al funcionario norteamericano.

El Presidente junto al funcionario norteamericano.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con un funcionario clave de la administración de Donald Trump en Estados Unidos: el vicesecretario de Estado, Christopher Landau. Durante la reunión en la Casa Rosada, se buscó profundizar la agenda bilateral.

El discurso de Javier Milei en la cena anual de la Fundación Faro. 
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La reunión se desarrolló en un momento muy importante, ya que la Casa Rosada lleva adelante un fuerte reclamo a Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, a más de 44 años del conflicto bélico.

Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

La agenda presidencial también incluye una participación en cena anual de la Fundación Faro, desde las 20.30, el Yacht Club Puerto Madero. El líder libertario tiene previsto ofrecer allí un discurso, aunque el cronograma difundido no precisó el contenido de su exposición ni los ejes que abordará durante el evento.

Milei volvió a referirse a la pobreza y a los ingresos de las familias argentinas

El presidente Javier Milei volvió a criticar este jueves los datos de la consultora Zentrix, que indicó que el 66% de los argentinos agota sus ingresos el día 20 de cada mes. En Radio Rivadavia, calificó esa interpretación como "una frase efectista que no guarda asidero con la realidad".

Al responderle al periodista Jonatan Viale, que planteó que algunas personas atraviesan el fin de mes "bajando gastos, con la tarjeta de crédito, endeudándose", Milei replicó: "Si vos tomás crédito, entonces eso es un mal análisis, porque el problema lo vas a tener el mes que viene", y sumó que "el problema vuelve de nuevo".

El mandatario defendió los indicadores oficiales y comparó los datos actuales con los que, según dijo, recibió al asumir. Aseguró que la pobreza bajó del 57% al 32% y la indigencia del 20% al 7%. "La foto nos parece horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia", resumió.

Consultado por la situación de la clase media, el Presidente relativizó los análisis sobre la caída del ingreso disponible, es decir, el dinero que queda después de pagar los gastos fijos. "Yo entiendo que, cuando computan el ingreso disponible y les suben las tarifas, es cierto que sienten que tienen menos ingreso disponible", señaló.

La fuerte crítica de Pedro Sánchez: "Vino a dar lecciones"

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, respondió con humor e ironía a los calificativos de “ladrón” e “impresentable dictador” con los que el presidente argentino, Javier Milei, se refirió a él durante su reciente y polémica visita al país europeo, en la que también arremetió contra periodistas locales.

Durante una entrevista televisiva en España, Sánchez bromeó: “Lo que tú quieras, porque si yo digo algo van a pensar que soy un dictador”.

Respecto del paso del mandatario argentino por Madrid, expresó: “Vino aquí a dar lecciones… Es increíble, porque viene un tipo que ha bajado 40% el salario mínimo profesional a decirle a este país que lo ha subido un 66% en los últimos años”. Y añadió: “Si insultan, allá ellos... Me insultan de todo, se acuerdan de mi madre. Yo también me acuerdo de las suyas, cuando subo las pensiones o cuando subo el salario mínimo”.

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