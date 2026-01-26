IR A
Se filtró un documento con los detalles del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

El material corresponde al acuerdo privado que se llevó a cabo en la Justicia italiana.

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en 2014 y producto de la relación nacieron dos nenas: Francesca e Isabella

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en 2014 y producto de la relación nacieron dos nenas: Francesca e Isabella

Wanda Nara volvió a ser noticia en medio de la guerra que parece no tener fin con Mauro Icardi: se filtró el documento con los detalles del divorcio que se inició en la Justicia italiana.

L-Gante fue de invitado al programa que conduce Maxi López junto a Nati J en Olga 
El cruce de Wanda Nara con Maxi López y L-Gante en vivo: "Me habrán cagado con media Argentina"

De acuerdo a lo que revelaron en el programa DDM (AméricaTV) el delantero de Galatasaray acepta la separación y divorcio responsabilizando a la empresaria de la ruptura del matrimonio que duró 14 años, por el cual se niega a pagarle una manutención ni pensión.

Según explicó el panelista, Guido Záffora, el material corresponde a un acuerdo “privado firmado por las dos partes” cuando el matrimonio ya estaba separado y mucho antes de la polémica relación entre Icardi y Eugenia “La China” Suárez.

Por otro lado, se detalló que el abogado de Wanda en Italia confirmó que el divorcio “está avanzado” y que la sentencia podría llegar en breve, ya que, el tribunal busca acelerar la resolución.

En la presentación judicial, además figura una demanda formal presentada por el rosarino donde solicita que la ruptura le sea atribuida con culpa exclusiva a Wanda, con el objetivo de que ella no perciba manutención ni pensión, argumentando que es “económicamente independiente y millonaria”.

Sobre ese punto, en el documento que expuso en el programa, se detalla que “después del matrimonio y gracias a la exposición de su marido", la empresaria "comenzó a trabajar en el sector del espectáculo realizando actividades en la televisión de Italia y Argentina”, haciendo mención a los programas que participó.

doc wanda

Por otro lado, el jugador apunta contra su expareja y enumera una serie de situaciones, como por ejemplo, el abandono del hogar conyugal en Estambul, incumplimiento de deberes matrimoniales, la relación pública con L-Gante, la separación con sus hijas, Francesca e Isabella, y el daño a su imagen de manera pública.

Por otro lado, señaló movimientos patrimoniales vinculados a propiedades en Milán y transferencias de esos siete millones de euros desde cuentas compartidas a cuentas personales de Wanda, incluso relacionadas con derechos de imagen.

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats con Mauro Icardi

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats privados con su exmarido Mauro Icardi en redes sociales, ya que no solo deja expuestas a sus hijas, sino que se trata de conversaciones que forman parte del expediente judicial. Como consecuencia, ya se estarían evaluando sanciones contra la empresaria.

En las conversaciones, la conductora de MasterChef Celebrity ataca a la actual mujer del futbolista, Eugenia "China" Suárez, y habla también de las menores, por lo que el Ministerio Público Tutelar (MPT) tomó nota de los mensajes que la conductora ventiló públicamente.

El organismo que se encarga de velar por las menores, Francesca e Isabella, cuya tutela está en disputa en los tribunales de Argentina, tomó nota del tema y ya informó de lo ocurrido al juez Adrián Hagopián.

